Capacitan sobre grooming a agentes de Protección Ciudadana y personal policial y judicial de San Fernando

El Municipio, en conjunto con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, organizó una capacitación para prevenir, detectar perfiles falsos y saber cómo atender denuncias de este delito penal en el que un mayor de edad bajo otra identidad manipula a menores a través de las redes sociales para cometer un abuso.

Ante el crecimiento del grooming, el Municipio organizó, en las instalaciones del Teatro Martinelli, una actividad de capacitación específica destinada al personal municipal, judicial y policial del distrito que entiende en estos delitos.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, explicó: “Con el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, capacitamos al personal de la fuerza policial, la justicia y el servicio local. Es muy importante tener el conocimiento sobre las herramientas disponibles y la forma correcta de tomar la denuncia para realizar una investigación”.

En el evento también participaron el secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta; la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell’Olio; y funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

En tanto, María Isabel Christensen, del Instituto de Políticas Públicas de Prevención del delito de Grooming de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, detalló el alcance y los objetivos de la actividad: “Necesitamos abordar esta problemática que cada día avanza a pasos agigantados en las redes sociales donde los chicos pierden el control -incluso los adultos- de la información que se comparte, donde le damos las herramientas al groomer, al pedófilo, para poder recabar esa información y utilizarla para contactar fácilmente a los menores mediante todos los recursos que Internet la proporciona”.

Y agregó: “Les damos las herramientas para estar alertas y conocer el modus operandi del groomer en Internet, donde encuentra todo lo que necesita para cambiar incluso su imagen para pasar desapercibido desde el anonimato, poder ser un par o quien quiera dentro de las redes sociales, y cómo se pueden detectar estos perfiles falsos, como actuar en consecuencia y sobre todo qué hacer al momento de recibir esas denuncias, el procedimiento para tomarlas y como hacer resguardo de la evidencia”.

La representante de la entidad encargada de la charla, brindó además una serie de consejos preventivos: “Es fundamental hablar con los chicos, porque lo primero que hace el groomer es silenciar a las víctimas, decirles que no hablen con los adultos responsables de su casa, separarlos de la supervisión responsable, y sobre todo intentar tener el mayor control posible de ese menor, y que esté la mayor cantidad de horas conectado dentro de las redes sociales para poder manipularlo, engañarlo y vulnerarlo fácilmente. Es importante no perder la confianza con los chicos, estando alerta ante sus cambios de actitud, si deja de hacer actividades, si ya no se junta con sus amigos como antes, si se aísla o se silencia”.