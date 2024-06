Julio Zamora estuvo presente en el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal del párroco Roberto Barón

En Benavídez, el jefe comunal y autoridades del Poder Legislativo comunal acompañaron la misa, donde se celebró su larga trayectoria en sacerdocio dentro de la comunidad. Además, se renovó el compromiso del Municipio en pos de trabajar en fortalecer el bienestar de vecinos y vecinas.

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de Roberto Barón. El jefe comunal acompañó la misa y destacó el compromiso del párroco como fuente de inspiración para vecinos y vecinas.

“Vivimos un encuentro muy especial para el padre Roberto Barón, sobre todo en Benavídez. Estuvo 22 años en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y toda la comunidad le guarda mucho afecto. Como funcionario municipal he tenido también en vista todo el desarrollo que ha hecho en Tigre centro; en todos los lugares ha sido una persona muy amable, muy humana, con una característica distintiva en su compromiso”, afirmó Julio Zamora.

Además, agregó: “Personas como él son referencias que hacen que veamos esta misa con gente muy grande que lo ha conocido desde sus inicios, y vecinos jóvenes que recibieron su comunión o bautismo, y eso es un poco construir la comunidad desde un ámbito especial como lo es la religión católica. Pero fundamentalmente la clave es la inserción en la sociedad que tiene este padre, lo cual es muy importante”.

Luego de la ceremonia, el jefe comunal le entregó al párroco una placa alusiva, en reconocimiento a su liderazgo espiritual, su compromiso, dedicación pastoral y lo que significa como fuente de inspiración y fortaleza en la comunidad.

“La verdad que no me termina de entrar en la cabeza todo el tiempo que pasó. Hace 50 años acá en Benavídez, en donde estamos, había solo una calle asfaltada, que era la Jujuy. Ver cómo se transformó y cambió, como también así la gente, las perspectivas y la convivencia es admirable. Tengo una montaña de cosas lindas. Cosas feas también pasaron y pasan, pero no son las más importantes. Yo creo, sinceramente, que no me merezco tanto, pero lo agradezco de corazón”, sostuvo Roberto Barón.

Por su parte, la concejala Gisela Zamora, afirmó: “Muy contenta de celebrar con una enorme alegría y con mucho afecto los 50 años de sacerdocio de Roberto. Un padre de la comunidad de Tigre, siempre abierto, que escucha, con un mensaje hermoso que ha dado en la misa. El ser para el otro. En los momentos más difíciles tenemos que seguir brindando nuestro amor y cariño. Él contaba que estos años de servicio fueron con altas y bajas, pero que siempre el dar, el ser para el otro fue importantísimo para poder avanzar”.