Ricardo Alfonsín y Jorge Deantoni disertaron en la Biblioteca Popular de Ciudad Jardin

El ex embajador argentino en España y diputado nacional con mandato cumplido, Ricardo Alfonsín, disertó en el marco de un ciclo de charlas que es organizado en la Biblioteca Popular de Ciudad Jardin. Expuso sobre los desafíos que afronta el gobierno de Javier Milei; la preocupación que existe en el país en materia de cuestiones sociales, políticas y económicas; y el rol de la Unión Cívica Radical en la nueva estructura política nacional. Lo acompañó el secretario general de la delegación San Martín y Tres de Febrero del gremio bancario, hombre del radicalismo, Jorge Deantoni.

Alfonsín inició la charla invitando a que “cada vez más gente se involucre en política, ya que de ella no podemos prescindir en la vida cotidiana”. “Este nuevo gobierno nacional tiene pocas personas comprometidas por el bien común, y la gente está muy enojada”, manifestó.

“El gobierno nacional entiende que la política debe asegurar solamente la libertad, y eso puede estar bien, pero no es suficiente. Este gobierno debe asegurar que cada uno en esta sociedad goce de aquellos derechos fundamentales para tener una vida digna”, consideró el ex diputado, y agregó: “Lamentablemente, piensan que deben darle libertades a cada uno y que luego cada uno se arregle como puede, y con eso no podemos estar de acuerdo”.

Asimismo, el hijo del ex presidente de la Nación habló sobre la actualidad de la Unión cívica Radical, y remarcó que “desde el 2015 que nuestros dirigentes están tomando posiciones que nada tienen que ver con nuestras raíces”. “Están a sacrificando sus propias ideas, desvirtuando su realidad y haciendo cosas contrarias. El partido se ha convertido en herramienta electoral, y hoy cuesta dilucidar quienes realmente son de la Unión Cívica Radical. Estoy muy preocupado”, completó.

Por su parte, el secretario general de La Bancaria de San Martin y Tres de Febrero planteó que “Ricardo Alfonsín es un militante al que lo incomoda la comodidad política”. “Elige siempre el camino de la honestidad intelectual frente a lo que podría ser políticamente correcto, pero contrario a sus convicciones”, sostuvo.

Deantoni mencionó el ex embajador en España “expresa los valores y las ideas que me llevaron, hace tiempo, a afiliarme a la Unión cívica Radical”. “A partir del 2015, y en forma progresiva, el partido se fue alejando de los principios que le dieron origen. De posiciones de derecha ahora pasa a acompañar posiciones de ultraderecha. Parece que han olvidado que somos un partido que nació a partir de una revolución, que somos el partido que juzgó a las Juntas Militares, y el partido que se opuso a la guerra de Malvinas”, fustigó.

El dirigente bancario y hombre de Sergio Palazzo, con origen en el radicalismo, destacó la iniciativa de la Biblioteca Popular de Ciudad Jardin, y agradeció en particular a Mirta Quiroga y Julieta y Celeste Requena, que con mucho esfuerzo están generando un espacio de debate y reflexión.

Estuvieron presentes en la actividad, Maximiliano Granzurger, concejal de Unión por la Patria de Tres de Febrero; y Marcelo Joaquim, ex concejal radical de Morón.