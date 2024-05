“El programa “BA aprende” cambia el paradigma, lo que transforma vidas no es la enseñanza sino el aprendizaje”, dijo Jorge Macri

La Ciudad de Buenos Aires presentó “BA aprende”, el plan intensivo para lograr un cambio profundo en la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias que pone el foco en asignaturas esenciales, como Lengua, Matemática y Educación Digital.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, indicó: “Los datos nos demuestran que el sistema no está funcionando. Necesitamos un golpe en la mesa que nos permita decir que tenemos un problema grave y difícil en algo tan querido como es la educación. Necesitamos un cambio de paradigma porque lo que transforma vidas no es la enseñanza sino el aprendizaje. Y nosotros estamos luchando por la libertad y por la capacidad de emprender y de desarrollarse. Vamos a cuidar todo lo que logramos pero vamos a ir por más”.

Las pruebas Progresiones 2023 y Aprender 2022 en Lengua y Matemática arrojaron que, a pesar que los alumnos de la Ciudad están 2 veces mejor que los del resto del país, el balance sigue siendo negativo, ya que solo el 29 por ciento llega al último año de secundaria con los aprendizajes esperados.

Al entrar a la primaria, 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconocen las letras. Y al terminar la secundaria, en Lengua, 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en los niveles más bajos; mientras que en Matemática, 6 de cada 10 se encuentran en niveles bajos en el mismo año.

“Necesitamos en ese sentido volver a la base, garantizar lo básico, que en tercer grado los chicos logren leer, escribir y expresarse, y que en quinto grado aprendan a realizar cálculos matemáticos básicos fundamentales para proyectarse en la vida, porque sin esas matemáticas, sin ese pensamiento lógico les va a costar mucho el paso a paso”, sostuvo Jorge Macri.

La Ciudad se encuentra ante un gran desafío ya que la falta de conocimientos básicos que tienen los alumnos en esas materias esenciales conviven con los avances tecnológicos, la Inteligencia Artificial, la Robótica y la Programación. Por eso se afrontan ambas temáticas al mismo tiempo, con un nuevo enfoque integral, pero con los mismos docentes y el mismo sistema.

Es por eso que se articuló un conjunto de estrategias y contenidos que apuntan a fortalecer la calidad y acelerar los tiempos de la enseñanza. Es un trabajo en equipo del Ministerio de Educación de la Ciudad junto a la comunidad educativa, y se le dará particular importancia al bienestar socioemocional de los alumnos a través de experiencias prácticas orientadas a incentivar la motivación y a promover el interés y las ganas de aprender.

Jorge Macri, quien estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, explicó: “Para nosotros el sistema educativo es uno solo, el público y privado. Estamos atrapados en una realidad muy compleja porque por un lado tenemos la presión de la Inteligencia Artificial, la digitalización, la Robótica y la Informática, y por otro que los alumnos no tienen conocimientos básicos de Lengua y Matemática, y si yo no aprendo a leer, a escribir y a expresarme, no voy a poder pedir trabajo, o no voy a poder conectarme con el otro”.

El Jefe de Gobierno agregó: “Nuestro apoyo fundamental está en los docentes, esas ganas de transformar, en ese corazón que los mueve, esas ganas de tener una influencia positiva, de sentir que el día valió la pena, que algo cambió. Y en eso estamos”.

Esta iniciativa se inscribe en el marco del plan estratégico que rige las políticas educativas de la Ciudad de cara a los próximos 4 años y cuyos ejes centrales son:

Aprendizajes fundacionales: Mejorar los aprendizajes de Lengua y Matemática a través de nuevas estrategias, mayor acompañamiento, más tiempo de enseñanza y la asistencia sostenida y continua a la escuela en un ambiente que promueva el bienestar socioemocional, la inclusión y la atención a la diversidad.

Innovación en la enseñanza y el aprendizaje: Impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender que permitan alcanzar los objetivos de aprendizajes fundacionales y avanzar hacia el desarrollo de las capacidades que posibiliten a los estudiantes vivir y trabajar en un mundo dinámico, global y cambiante.

Transformación digital para el aprendizaje: Fortalecer las tareas pedagógicas y administrativas de las escuelas a través de la incorporación de nuevas funciones y potencialidades que brinda la tecnología.

Cómo cambia el aprendizaje de materias esenciales

Lengua

El objetivo es que los alumnos lean y escriban en forma sistemática. Se cambiará la forma de enseñar a leer y escribir en todas las primarias estatales y privadas. Se busca que los chicos terminen primer grado leyendo y escribiendo, y que lleguen a tercero como lectores autónomos y fluidos. El enfoque es una intervención más directa y guiada de los docentes sobre cómo aprenden los estudiantes. Que puedan relacionar las letras con sus sonidos, que se respeten las reglas ortográficas y que se corrijan los errores durante el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura.

Matemática

Antes la matemática escolar consistía en contenidos de un diseño curricular con fórmulas y ejercicios. Era resolver, no comprender. Ahora se busca que para quinto grado los alumnos aprendan a realizar cálculos matemáticos, aunque con eventos cotidianos, relacionados con lo concreto. Se busca desarrollar el pensamiento crítico para la toma de decisión de cuándo, por qué y para qué usar las fórmulas y procedimientos matemáticos.

Ejemplos en los que se analiza: La estadística de un gol; la geometría en la táctica de pases de un equipo; la física y el movimiento de la pelota; los pesos en las recetas de cocina; las fracciones en las notas musicales; mediciones simples en casa, en distancias y en tiempos de viaje.

Educación digital

Se desarrollará un programa de abordaje integral de propuestas educativas mediadas por inteligencia artificial para brindar un acompañamiento personalizado a las trayectorias educativas.

Se desarrollarán escenarios de tecnologías emergentes para estudiantes con el objetivo de fomentar prácticas que los acerquen al mundo laboral. Habrá talleres de ejercitación diseñados en base a aplicaciones y tendencias actuales como la economía digital, el metaverso y las plataformas impulsadas por inteligencia artificial.

Los docentes de las escuelas van a ser parte de un programa especial de capacitación para potenciar sus habilidades digitales.

“Escuelas en foco”

El plan ya comenzó a aplicarse en 500 escuelas en contextos de vulnerabilidad y con bajos resultados en evaluaciones, a través del programa “Escuelas en foco”, cuyo objetivo es potenciar el trabajo en Lengua, Matemática y Gestión Institucional. Estas escuelas son de gestión estatal como privada de nivel primario y secundario y abarcan a 70 mil estudiantes. Esta es la primera vez que se implementarán políticas educativas para los 2 subsistemas.

A partir del proyecto escolar de aprendizajes prioritarios de cada escuela, los equipos directivos y docentes recibirán asesoramiento, capacitaciones y seguimiento personalizado de parte de especialistas del Ministerio de Educación. En este sentido, los docentes reciben una capacitación específica con nuevas técnicas de aprendizaje, para estimular el trabajo que realizan y cambiar la forma en que ayudan a aprender a sus alumnos.

En 2 años se va a evaluar cuáles son los efectos del plan; y luego, otra evaluación a los 4 años.