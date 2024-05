Legisladores bonaerenses que responden a Bullrich rompieron el bloque del PRO para “bancar a fondo” a Milei

La ruptura se da en medio de la interna entre el ex presidente y la ministra de Seguridad a nivel nacional. “Dicen que son del PRO pero que se van del PRO”, advirtió Martín Yeza en las redes sociales. También se sumó a los cuestionamientos Alejandro Finocchiaro.



El bloque del PRO en la Legislatura bonaerense se rompió en medio de un clima interno ríspido y un grupo cercano a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, creó un espacio alternativo para “bancar el cambio a fondo” que realiza la gestión de Javier Milei.

“En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el gobierno nacional”, remarcaron un grupo de legisladores en un comunicado al anunciar su salida del bloque PRO.

Se trata de las diputadas Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti; del diputado Fernando Compagnoni; y de la senadora y actual presidenta del partido a nivel provincial, Daniela Reich. Los salientes crearon el bloque PRO-Libertad.

En este momento histórico, se está con el cambio o no se está. Nosotros elegimos estar. #ProLibertad pic.twitter.com/cQOdImuCrH — Daniela Reich (@danyreich) May 28, 2024

“La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales, o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias”, señalaron en el comunicado.

Desde el nuevo espacio señalaron que siguen perteneciendo al PRO. Y agregaron: “Nuestra misión será bancar el cambio a fondo, ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad, y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses”.

La salida del bloque se da en medio de un clima ríspido en el partido por las diferencias a nivel nacional entre Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, interna que derivó recientemente en la renuncia de 24 de los 33 miembros del consejo directivo del PRO bonaerense. Por reglamento interno, esta jugada obliga al espacio a elegir nuevas autoridades.

Al respecto, el diputado nacional cercano a Macri y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, apuntó fuerte contra el nuevo bloque. “Un grupo de legisladores entraron por el PRO y teniendo cargos formales en el PRO, dicen que son del PRO pero que se van del PRO”, escribió en la red social X. Y agregó: “Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de ‘giles’ nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los ‘vivos’ destruyeron”.

Un grupo de legisladores entraron por el Pro y teniendo cargos formales en el Pro dicen que son del Pro pero que se van del Pro.

Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de "giles" nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los "vivos" destruyeron. pic.twitter.com/eDlHnvBkpt — Martín Yeza (@martinyeza) May 28, 2024

En la misma línea se ubicó el también legislador nacional y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. “Como presidente del PRO bonaerense no puede promover frentes electorales sin discusión interna. Mucho menos irse de su propio bloque. Hacerlo vulnera la institucionalidad. Pero no asombra viniendo de quienes ganaron las últimas tres elecciones usando la tijera para que perdieran los nuestros”, lanzó en X, en clara alusión a Reich y su esposo, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.