Joven baleado durante asalto en San Martín: “Me arruinaron la carrerea universitaria y deportiva”

Rodny (23) es otra víctima más de la inseguridad en San Martín, pero las consecuencias del robo que sufrió el sábado 6 de abril en José León Suárez lo marcaron de por vida. Un disparo en el brazo le fracturó el húmero derecho en pedazos y por milímetros no le perforó el pulmón.

Detrás de cada asalto hay una historia, la de Rodny, estudiante de kinesiología en la Universidad de Hurlingham y árbitro de futbol, se refleja en un padecimiento físico y mental, al ver sus proyectos inmediatos frustrados.

Del ataque no hay registros, le contó la victima a SM Noticias, ya que los comercios de la cuadra no tienen cámaras “porque las rompen a piedrazos” los delincuentes para no quedar grabados durante sus robos. “Pedí para aportar a la denuncia las cámaras municipales que están en el lugar, pero no quisieron mostrármelas”, agregó.

Rodny estudiaba para ayudar a la gente a recuperarse de lesiones y afecciones musculares, tendinosas y esqueléticas, pero ahora es él quien, por el accionar de mugres, requiere una prolongada recuperación, tras una larga internación en el hospital Diego Thompson.

“Me arruinaron la carrerea universitaria y deportiva”, exclamó el joven, quien un día antes del asalto, había concurrido a una prueba en el predio de la AFA, en Ezeiza.