Brutales robos en manada en La Matanza: un hombre y un mujer heridos tras dos violentos ataques

Una realidad que parece apocalíptica. Ataques en grupo con extrema violencia que no discrimina a los barrios de La Matanza. En González Catán o en Ciudad Evita, los vecinos no pueden demorarse al ingresar sus vehículos porque son salvajemente golpeados. Un hombre y una mujer, las victimas más recientes.

El primero de los hechos ocurrió noches atrás, en el barrio San José de La Justina, en el kilómetro 31 de González Catán. Un hombre que llegaba a su domicilio a bordo de un Volkswagen Gol fue interceptado por cuatro lacras que le propinaron golpes para robarle.

El vecino quiso evitar el robo y por centímetros no fue arrollado por un auto que pasaba por el lugar. Ante la resistencia, la agresión fue in crescendo, pero el hombre no depuso su intención de evitar que se lleven el auto. Terminaron huyendo.

“Es la segunda vez en el mes que me quieren robar el auto”, comentó la victima a SM Noticias.

Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en uno de los barrios más acomodados de Ciudad Evita, Mabel, una vecina de 59 años, fue víctima de otro violento ataque piraña cuando llegaba a bordo de su Peugeot 208.

Con total crueldad y cobardía, cuatro lacras que bajaron de un vehículo negro corrieron hacia la vecina al momento en el que ingresaba su auto al garaje.

La golpearon en reiteradas oportunidades para que entregue las llaves del auto, y como opuso resistencia, le dieron un culatazo en la cabeza que la dejó tendida en la vereda.

A pesar de ya contar con las llaves del auto, antes de huir del lugar, uno de los asaltantes efectuó un disparo con fines intimidatorios.

Mabel fue asistida por varios vecinos, y posteriormente hospitalizada, donde se recuperó de sus heridas. Lo que no recuperó es el auto, y por supuesto, de los potenciales criminales nada se sabe.