“Acá me robaron una moto, me siento re zarpado”: Le disparan a un joven en un confuso hecho en Ingeniero Budge

Enzo Delgado de 21 años, jugador de Futsal en 2 clubes de Lomas de Zamora, fue baleado por un vecino que lo acusaba de robarle una moto. Se encuentra internado en Hospital Gandulfo en estado grave.

Ocurrió pasada las 6 de la mañana del domingo en la calle Ayolas al 1900, de Ingeniero Budge, cuando la víctima tomaba una cerveza con un primo y un amigo, momento en el que apareció un joven del barrio, identificado como Nahuel Moreira, a bordo de un Renault Duster gris. “Acá me robaron una moto (…), me siento re zarpado”, le reclamó a la víctima, y luego le disparó. “Nadie robó nada acá, yo no guardo nada robado”, llegó a decir Delgado antes de quedar tendido en el piso.

Al acusado, sobre quien ya pesa una orden de detención, le habían robado una moto un mes atrás. El lugar de descarte del rodado fue la puerta de la casa de Enzo. A pesar de haberla recuperado, Moreira intentó cobrarse venganza.

El joven baleado “no va a volver a caminar”, aseguraron familiares, quienes detallaron que el disparo de arma de fuego en el tórax le perforó un pulmón, le afectó la médula ósea y columna.

Durante esta tarde se llevaron a cabo allanamientos, instruidos por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Silvina Estévez, en el marco de la causa caratulada como “Tentativa de homicidio calificado”. Se busca al agresor, quien cuenta con antecedentes delictivos.