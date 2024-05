El barrio El Gauchito de Zárate ya cuenta con el servicio de Agua de red

El intendente Matzkin visitó El Gauchito, donde tras la obra llevada a cabo por el Municipio y Aguas de Zárate, más de 160 familias ya tienen agua de red en sus casas. La obra fue financiada con fondos municipales.

Hace algunas semanas la Municipalidad de Zárate junto con Aguas de Zárate comenzaron la instalación de un nuevo pozo de agua en el barrio Los Pomelos y a su vez con el colocado de la cañería que llevaría el servicio a el barrio El Gauchito.

En el día de hoy el intendente Marcelo Matzkin visitó la zona donde se construyó el nuevo pozo y se conectó el servicio con el que ya cuentan los vecinos en sus viviendas, teniendo ahora sí agua de red en sus casas.

“Lo dijimos el primer día, era una obra que teníamos que hacer, son más de 160 familias que no tenían agua y desde el sábado pasado ya tienen conexión a la red de agua, es lo que tenemos que hacer, ir solucionando los problemas barrio por barrio y esta era una obra emblemática para nosotros, para poder cambiarle la vida a los vecinos” dijo Matzkin.

“Esto empezó antes de las elecciones cuando me cruzo una mamá que iba a tomar el colectivo y me cuenta que no tenían agua. Ahí asumí que esto no podía volver a pasar y lo hicimos, nuestra gestión es esto, es hacer las cosas que no se ven para muchos, pero que le cambian realidad para los barrios” contó el intendente.

Esta obra forma parte de es un sistema que será conectado con otros barrios como Los Ceibos, Las Mercedes y El Progreso, lo que permitirá mejorar el servicio y la presión de agua a todos los vecinos de esa zona de la ciudad.

“Todos los meses destinamos 250 millones de pesos para darle impulso a todas las obras de agua e infraestructura básica. Los vecinos pueden ver nuevos pozos como el de Pellegrini y Moreno, la obra que estamos haciendo en Villa Fox cambiando toda la cañería, en Lima también estamos llegando a barrios que no tenían agua y vamos a terminar la obra inconclusa de Villa Massoni. Y en el medio de todo este esfuerzo nos llega un juicio por 1.300 millones de pesos de una deuda de Aguas de Zárate, que si se pagaba en su momento hoy no correría riesgo Aguas de Zárate, pero nada nos va a parar” finalizó Marcelo Matzkin.