Firma de escrituras: Más familias de Tigre pudieron acceder a este derecho

En el Club Talar Junior, autoridades comunales participaron del acto realizado de manera conjunta entre el gobierno local y la provincia de Buenos Aires para que más vecinos y vecinas puedan avanzar en la obtención de sus títulos de propiedad y así garantizar el derecho a la vivienda digna.

En el marco de la ley 10830, el Municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires llevaron adelante el acto de firma de escrituras perfectas, directas y no aranceladas, para que 152 nuevas familias del distrito puedan avanzar en la consolidación de sus hogares propios.

“Es un día muy especial porque la firma de estas escrituras no es casualidad, es el reflejo del arduo trabajo de un grupo de personas y un esfuerzo grande por parte del Municipio para lograr regularizar casos que a veces son complejos. Esto forma parte de una directiva de nuestro intendente Julio Zamora para poder llegar a todos los vecinos que lo necesiten”, destacó el subsecretario de Hábitat y Economía Popular, Eduardo Barros.

Durante el acto -celebrado en el Club Talar Junior- fueron beneficiadas familias de las localidades de El Talar, Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato, Rincón de Milberg, Tigre Centro y Troncos del Talar.

“Estamos muy felices porque mi hija firmó la escritura. Estoy eternamente agradecida con el intendente Julio Zamora. Es un orgullo todo lo que está haciendo por los vecinos”, expresó Elena, vecina de Rincón de Milberg.

La firma se realizó en el marco de la ley 10830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que, por cuestiones económicas, no han logrado escriturar en forma particular. En el trámite interviene la Escribanía General del gobierno de la provincia de Buenos Aires que, en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre, ofrece la posibilidad de escriturar en forma no arancelada a familias e instituciones de bien público.

Cabe destacar que el Municipio de Tigre continúa trabajando en políticas de regularización dominial, en la cual se promueve la seguridad jurídica de las familias, acercándoles tranquilidad a través de un trámite totalmente gratuito.