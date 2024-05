El delito en La Matanza aumentó en 2023 en un 18,3% con respecto al año anterior, pero autoridades informan off the récord que en lo que va de 2024 es en número podría verse incrementado. No sorprende. Los vecinos no tienen un minuto de paz en el distrito más populoso del país. Este jueves, un vecino de San Justo fue despojado de su auto y pertenencias delante de vecinos que ya naturalizan los robos.

⏱️ Un segundo de descuido en La Matanza, clave: Otro violento robo en San Justo https://t.co/UcgSr4jqYz 📱 Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/rByfMJpJvj — SM Noticias (@SMnoticias) May 15, 2024

Ocurrió en la calle Fitz Roy esquina Madariaga, minutos antes de las 18:30 horas cuando el hombre llegó al domicilio a bordo de un Fiat Cronos acompañado de una mujer que ingresó a la propiedad con la intención de volver a salir. En tanto el conductor aguardaba afuera acompañado de otro vehículo, una Ford Ecosport que estacionó en frente.

Los delincuentes se movilizaban en un VW Surán. Bajaron, y en segundos, a punta de pistola, se hicieron del Cronos y las pertenencias del hombre, y huyeron en ambos vehículos.

La escena termina con la victima subiendo a la Ecosport que lo secundaba, y persiguiendo a los delincuentes, situación de la que desistieron a los pocos minutos.