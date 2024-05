Asaltan en su casa de Morón a Pedro Sabo, padre del kiosquero asesinado en 2021 en Ramos Mejía

El hombre fue interceptado por un delincuente armado que le robó el auto cuando regresaba a su casa ubicada en el partido de Morón.

Otra vez la pesadilla. A más de 2 años del crimen de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en su comercio del centro de Ramos Mejía, su padre fue víctima de un robo en la puerta de su casa. El ladrón disparó al aire y se terminó llevando el auto de la víctima https://t.co/tIVfyoWQSu pic.twitter.com/qRatMXnMWB — SM Noticias (@SMnoticias) May 9, 2024

Otra vez la pesadilla. A más de 2 años del crimen de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en su comercio en el centro de Ramos Mejía, su padre, Pedro Sabo, fue víctima de un robo en la puerta de su casa, en el partido de Morón.

El hecho ocurrió pasadas las 18:30 horas del martes, en la intercepción de las calles Maza y Santa María, cuando el hombre acababa de regresar a su domicilio en un vehículo Ford Fiesta color negro y aguardaba que su esposa abra el portón. Mientras esperaba, un delincuente armado lo interceptó y le exigió que se bajara del rodado.

“Con el susto no encontraba la palanca para abrir el auto, y el tipo estaba loco. Yo tengo un retrato de Roberto en el auto y se lo quería mostrar, pero no me dio tiempo, no le importaba nada. Le dije que era la segunda vez que me asaltaban y que mataron a mi hijo”, relató Sabo padre en diálogo con el canal TN.

Luego de disparar al aire para conseguir las llaves, el rastrero escapó con el vehículo. Al menos un cómplice lo aguardaba al volante del auto en el que ambos se trasladaban. Vecinos de la zona socorrieron a la víctima y accionaron la alarma vecinal.

Trascendió que personal de la comisaría cuarta de Morón halló el auto robado en la intercepción de Andagala y Kay, en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

“Con 77 años, tengo que salir a trabajar. Me levanto a las 6 de la mañana, llegás a tu casa y te roban el auto. No tengo ni ganas de salir a la calle, estoy con miedo”, lamentó el padre del kiosquero asesinado el 7 de noviembre de 2021 en un intento de robo al comercio ubicado en Avenida de Mayo al 800, corazón de la localidad matancera.