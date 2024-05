Terrible crimen en Quilmes: La familia de Elías se moviliza para que den con los asesinos

Quilmes sigue sumido en el más absoluto caos. Días atrás, sicarios ingresaron a la casa de Elías Zigarán, de 26 años, y lo asesinaron a sangre fría delante de su hermana y su sobrina de 3 años. La familia asegura que los criminales se equivocaron y a quien buscaban era al vecino de adelante, apodado “Terra”, quien después del homicidio del joven no volvió a aparecer por el lugar.

Amigos y familiares se convocaron en la puerta del domicilio donde ocurrió el hecho días atrás, en la calle 349 esquina 383 de barrio El Socorro, en Quilmes Oeste.

Mientras la Justicia intenta reconstruir el minuto a minuto, la familia reclama en medio del dolor y el shock de haber presenciado el asesinato. Aseguran que los dueños de la propiedad horizontal que alquilan sabían que el vecino vendía drogas y que nada hicieron para que cese con la actividad ilegal.

Elías trabajaba para un arquitecto en la Ciudad de Buenos Aires. Hacía trabajos de pintura y reparaciones en general, y no tenía antecedentes penales.

La Unidad Funcional de Instrucción 7 de Quilmes, a cargo de la doctora Ximena Santoro, tiene elementos fundamentales para reconstruir el hecho, filmaciones, indumentaria de los criminales, y el testimonio de la hermana de la víctima, quien vio con sus propios ojos al sujeto que acabó con la vida de Zigarán.

Si bien la causa estaría avanzando, desde la fiscalía no dejar trascender ningún pormenor de la investigación, lo que impacienta a la familia de la víctima, que no solo esperan que se dé con los autores del hecho, si no también con el vecino, el que insisten, era el objetivo de los sicarios y no Elías.

“Estamos trabajando con elementos tecnológicos y declaraciones”, comentaron fuentes a SM Noticias, quienes aseguraron que se barajan distintas líneas investigativas en el caso. Desde la fiscalía no quisieron dar información sobre el avance de la causa.