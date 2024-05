Jorge Macri, duro con el movimiento gremial: “El sindicalismo es una rama del peronismo”

Ante el paro nacional convocado para este jueves, el jefe de Gobierno porteño arremetió duramente contra el movimiento gremial argentino.

El sindicalismo es una rama del peronismo y solo les interesa el poder, no son los representantes de los trabajadores. pic.twitter.com/uY3lDkSlpH — Jorge Macri (@jorgemacri) May 7, 2024

En una entrevista con el canal TN, Jorge Macri disparó: “El sindicalismo no es representante de los trabajadores, es una rama del peronismo. Cuando la inflación es peronista no se quejan, y cuando la inflación es de un espacio político no peronista se quejan. ¿Por qué? Porque ellos son la columna vertebral del peronismo”.

“No son los representantes de los trabajadores, usan esa herramienta cuando les conviene y mientras obtienen poder para ellos. Lo único que les interesa es eso y después alinearse a un partido político”, completó. Y concluyó: “Es inexplicable que durante cuatro años hayan estado callados como estuvieron”.