Kicillof y Ferraresi entregaron 18 viviendas en Avellaneda

Además, junto a la ministra Silvina Batakis, firmaron un convenio para la construcción de otras 38 casas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de entrega de 18 viviendas y firmó un convenio para la construcción de otras 38 casas en Avellaneda. Además, junto al intendente Jorge Ferraresi; la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra; y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se efectuó la adjudicación de créditos del programa Buenos Aires Crea. En ese marco, Kicillof destacó que “la mayoría de nuestros vecinos y vecinas no tienen la posibilidad de acceder a la casa propia en un mercado que genera desigualdad y exclusión”. “No nos importa qué dicen los libros de la escuela austríaca y del anarco-capitalismo, el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución Nacional”, agregó. Durante la jornada se entregaron ocho viviendas en Piñeiro y 10 en el Complejo Cangallo de Villa Domínico. “Estas obras contaban con fondos que aportaba un gobierno nacional que ahora ha desertado de sus responsabilidades. Las finalizamos junto al Municipio y vamos a reclamar los recursos que nos corresponden”, sostuvo el gobernador, y añadió: “Para eso está el Estado, para usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y terminar con la injusticia de que las y los trabajadores no puedan acceder a su vivienda”. En tanto, Ferraresi señaló que “en un momento difícil producto de la paralización de toda la obra pública nacional, en Avellaneda estamos muy agradecidos por contar en la provincia de Buenos Aires con un gobierno que trabaja para darle continuidad a los proyectos de infraestructura”. “Vamos a seguir articulando entre el municipio y las autoridades provinciales para continuar con todas las obras que están en marcha”, manifestó. Asimismo, se firmó un convenio marco para la construcción de 38 casas y las obras complementarias necesarias en Barrio Azul, y se adjudicaron 18 créditos destinados a mejoras, refacciones y ampliaciones de viviendas. “Estamos convencidos de que los sueños de los bonaerenses no se pueden frenar: tenemos un Estado provincial presente que, a pesar de todas las dificultades, asume el compromiso de seguir trabajando para garantizar el derecho a la vivienda”, remarcó Batakis. Por último, Kicillof resaltó: “Necesitamos que el gobierno nacional vuelva a encargarse de las necesidades de las mayorías y no prive de recursos a la provincia de Buenos Aires. Sepan que todas y todos los bonaerenses vamos a reclamar lo que nos corresponde”. “No cuenten con nosotros para paralizar las obras y rematar nuestra patria, nuestro mandato es defender y garantizar los derechos de nuestro pueblo”, concluyó. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y el secretario de Seguridad Ciudadana local, Alejo Chornobroff.