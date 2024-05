El Instituto Universitario Juan Vucetich tendrá su sede Amba-Norte en el Polo de Seguridad de Garín

“Honrar el uniforme y servir a la patria y al pueblo es una tarea distinta, no es un trabajo más. Para eso debemos contar con las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. El compromiso de los intendentes es aportar de manera constante, y en este caso, brindamos el ámbito propicio para que esas capacitaciones puedan funcionar. Son los vecinos y los Foros de Seguridad que trabajan muchísimo acercando la mirada de los barrios. En definitiva, se trata de aportar cada uno de nuestro lado para estar mejor”, expresó Sujarchuk durante el evento que tuvo lugar en el Teatro Seminari. “No es casualidad que este año comencemos aquí por Escobar, porque tenemos más allá de una afinidad política, una mirada común sobre la manera de gestionar. Me parece que Escobar es un modelo no solamente en materia de seguridad sino también en las diferentes áreas. Como vecino de la región, veo cómo crece con planificación, de la mano de la producción y los parques industriales. A pesar de que nuestro país está en un momento de ajuste, entendemos que aquí tenemos que ser la contracara”, explicó Berni, quien también es rector de dicho instituto y estuvo acompañado por el vicerrector, Gonzalo García. La agenda académica del Instituto Universitario Juan Vucetich incluye ofertas bimodales, es decir, con cursada presencial y virtual. Ofrece las licenciaturas en Seguridad Ciudadana; Investigación Criminal; Criminalística; Gestión de Riesgos y Siniestralidad; y Tecnologías Aplicadas a la Seguridad. También se ofrecen los Ciclos de Complementación Curricular en Seguridad Ciudadana y en Investigación Criminal, así como el Curso de Formación de Operadores Multiagenciales y el Curso de Actualización Profesional para la Gestión Judicial-Policial. También cuenta con las diplomaturas en Gestión Estratégica de la Seguridad; Gestión de la Seguridad Rural; Sistemas de Videoobservación Aplicados a la Seguridad; Gestión del Riesgo de Desastres; Gestión de la Conflictividad y Promoción de la Seguridad Ciudadana; Gestión Institucional; Preservación del Lugar del Hecho y Tratamiento de Evidencias; Perfilación Geográfica; Docencia Universitaria en el Área de Seguridad; Gestión del Riesgo de Desastres con Adaptación al Cambio Climático; Gestión de la Información para la Investigación Criminal; Gestión de las Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos en Seguridad; y Gestión e Intervención de la Participación Ciudadana en Seguridad Pública. El Polo de Seguridad de Garín “Sargenta Silvia Sgarzini”, donde funcionará la sede, fue inaugurado en 2023 por la gestión de Ariel Sujarchuk, se financió íntegramente con fondos municipales y está ubicado en Almirante Brown entre Fructuoso Díaz y Libertad. Para conocer más de la oferta académica y requisitos se puede hacer click aquí . Quienes quieran inscribirse en alguna propuesta académica del Instituto Universitario Juan Vucetich, pueden escribir un WhatsApp a la Secretaría de Seguridad del Municipio al 11 2476-8697 hasta el viernes 3 de mayo, inclusive.