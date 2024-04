El ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, visitó el Sindicato Municipal de Vicente López

El jueves por la noche, el ex gobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, luego de una reunión política distrital de su espacio, resolvió visitar la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, donde fue recibido por el secretario general del gremio, Victorio Pirillo.

El sanjuanino estuvo acompañado por una comitiva compuesta por importantes y destacados dirigentes de la Primera, Tercera y Octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Alan Avaca, de Vicente López; Germán Pavone, de San Martin; Oscar Ensinck, director nacional de ACEP; Leo Grosso, del Movimiento Evita y ex diputado nacional; Juan Amondarain, ex senador y diputado provincial y ex director del IPS y Banco Provincia; Juan Gambetta, secretario general del Sindicato Municipal de Marcos Paz; y Cristian Pierdominici, del gremio UTI, que nuclea a trabajadores del PAMI, entre otros.

Victorio Pirillo le dio la bienvenida a la comitiva, fiel al estilo de un sindicato de puertas abiertas y pluralista, como lo es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, que se caracteriza por brindar el espacio a figuras importantes de la política nacional, provincial y municipal, como así también a dirigentes sindicales y personalidades del ámbito empresarial.

En dicha reunión se abordaron temas de la actualidad nacional, como ser leyes laborales, presupuesto y principalmente la Ley de Bases, como así también la participación de la sociedad en la importante marcha universitaria a favor de la educación pública. Asimismo, hubo un análisis exhaustivo sobre el impacto de las medidas económicas, específicamente en las pymes y en el sector del trabajo.

Sergio Uñac y esta delegación elogiaron el accionar sindical y político que tiene el Sindicato Municipal de Vicente López, ponderando la calidez de la sede, en donde se destacan obras de arte y una importante biblioteca.

Cabe recordar que hace pocos días atrás el gremio fue visitado también por la ex diputada nacional Graciela Camaño.