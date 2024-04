No fue en cine ni en una historieta: Detuvieron al Joker en Puerto Madero por trompearse con Spiderman

Los personajes se pelearon por el uso del espacio público en el “Puente de la mujer”. El Joker terminó detenido.

https://twitter.com/SMnoticias/status/1783196960368779767

No pasó en una película, tampoco en un cómic, ocurrió en la vida real y en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana del pasado lunes fue apresado El Joker tras una pelea por el uso del espacio público en el “Puente de la mujer” con Spiderman, en Puerto Madero.

Los populares personajes del mundo del cine y las historietas discutieron, y la gresca escaló hasta las trompadas, por lo que tuvo que ser arbitrada por la Policía porteña. El momento fue filmado y se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes muestran la discusión entre ambos personajes, la cual es interrumpida por una policía porteña que le ordena al Joker que deje de filmar, sin obtener resultados positivos, claro. Luego, se ve como se llevan detenido al enemigo de Batman.

“En el ‘Puente de la mujer’ todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que él -por Spiderman- se hizo amigo de esta oficial policía, el atrevido se me quiso instalar en mi lugar de dónde yo trabajo hace años. Lo considero un traidor, no solo por querer ocupar mi parada, sino porque me denunció con la Policía y es por eso los vídeos de mi detención”, escribió El Joker en sus redes sociales, asegurando también que, en sus comienzos el ayudó a “progresar” a Peter Parker.

¿Habrá otro round de esta pelea? Los turistas que suelen pasar por la zona y que fueron testigos de la primera pelea, agradecidos, ya que se llevarán un recuerdo único e imborrable de la Ciudad de Buenos Aires.