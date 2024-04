Para potenciar su identidad, cada Unidad de Gestión Comunitaria tendrá ahora la identificación de la localidad a la que pertenece

Las Unidades de Gestión Comunitaria cambiarán sus nombres con el objetivo de potenciar su identidad y generar una marca distintiva en cada una de las localidades del distrito. De esta manera, las nuevas nomenclaturas de las dependencias, que pasarán a ser 27, ya que se suma una nueva en Belén de Escobar, tendrán las siglas de la localidad correspondiente y se las numerará en cada caso a partir del 1.

De esta manera, con las nomenclaturas nuevas, las Unidades de Gestión Comunitaria -UGC- del partido de Escobar son:

Belén de Escobar

UGC BE 1, ex UGC 1

UGC BE 2, ex UGC 25

UGC BE 3, ex UGC 2

UGC BE 4, ex UGC 4

UGC BE 5, ex UGC 5

UGC BE 6, la nueva dependencia creada

UGC BE 7, ex UGC 6

UGC BE 8, ex UGC 3

UGC BE 9, ex UGC 7

Garín

UGC GA 1, ex UGC 19

UGC GA 2, ex UGC 18

UGC GA 3, ex UGC 20

UGC GA 4, ex UGC 21

UGC GA 5, ex UGC 22

UGC GA 6, ex UGC 24

Maquinista Savio

UGC SA 1, ex UGC 15

UGC SA 2, ex UGC 16

UGC SA 3, ex UGC 17

Ingeniero Maschwitz

UGC IM 1, ex UGC 12

UGC IM 2, ex UGC 13

UGC IM 3, ex UGC 14

Matheu

UGC MAT 1, ex UGC 10

UGC MAT 2, ex UGC 11

UGC MAT 3, ex UGC 9

Loma Verde

UGC LV 1, ex UGC 8

UGC LV 2, ex UGC 26

24 de Febrero

UGC 24F 1, ex UGC 23

A través de estos espacios de proximidad y articulación de las políticas municipales, los vecinos y vecinas del distrito pueden reunirse a idear proyectos a través del programa Presupuesto Participativo, entre otros trámites; y realizar actividades como son el abordaje y resolución de demandas relacionadas con la mejora del espacio público, infraestructura, problemáticas sociales territoriales, retirar kits de semillas de Escobar Sostenible, y participar en asambleas vecinales y mesas de diálogo.