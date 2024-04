Moreira, junto a Kicillof y Katopodis, inauguró un Centro de Salud y un Centro de Producción de Alimentos en Costa Esperanza

Los edificios forman parte del Parque Escuela del barrio. También recorrieron las obras de la primera escuela secundaria de Barrio Libertador; y entregaron actas de inscripción tardía para el primer documento de identidad.

El intendente Fernando Moreira, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud y el Centro de Producción de Alimentos del Parque Escuela Costa Esperanza, donde además están en construcción un espacio de Cuidado Infantil y otro para la integración de jóvenes.

“Es una inmensa alegría inaugurar estos dos edificios que forman parte del Parque Escuela del barrio, una política municipal que contó con todo el apoyo del gobernador. Nos van a permitir mejorar los precios y la calidad de los alimentos que el Municipio adquiere para la red de distribución territorial y llegar a más vecinas y vecinos con una oferta sanitaria cercana y de calidad”, destacó el jefe comunal. Y agregó: “Hoy más que nunca queda demostrado que el rol del Estado es indispensable e irremplazable para el desarrollo de nuestros barrios. Avanzamos un montón en Costa Esperanza, con asfalto, cloacas e infraestructura, pero tenemos que seguir trabajando a pesar de las trabas que nos pone el gobierno nacional”.

Por su parte, el gobernador señaló: “Aquí donde antes había un descampado y un basural, ahora hay un Estado presente que realiza las obras que traen salud, producción e integración a los vecinos y vecinas. Este es el resultado del Estado que algunos quieren destruir: más y mejores oportunidades para la gente que vive en los barrios populares”.

También participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la presidenta del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la Argentina, José Agustín Aguerre Fabregat; el secretario de Obras Públicas del Municipio, Andrés Alonso; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; el secretario de Salud, Luciano Miranda; y la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, entre otras autoridades.

El nuevo Centro de Salud de Costa Esperanza es un moderno edificio que cuenta con 4 consultorios dobles y 4 simples, farmacia, enfermería, vacunatorio, 4 baños, cocina, patios internos y un salón para actividades de capacitación y promoción de la salud comunitaria. Este espacio brindará servicios de Obstetricia, Odontología, de trabajadores sociales, y vacunación para todo el barrio.

Ahora la red de Centros de Atención Primaria y Postas de Salud de San Martín cuenta con 23 espacios distribuidos en todo el territorio, que se suman a los 2 hospitales locales, el Hospital Thompson y los hospitales provinciales Eva Perón y Belgrano.

Por otro lado, el Centro de Producción de Alimentos cuenta con cocina completa, depósito con cámara frigorífica, oficinas, Salón de Usos Múltiples y terraza con huertas. Está conformado por una planta de elaboración propia y un circuito de distribución que articulará su funcionamiento con organizaciones de la economía social y solidaria.

Además, contará con un observatorio que documentará los hábitos de consumo de San Martín y realizará recomendaciones para el desarrollo de productos alimenticios.

En el mismo predio avanza la construcción de un Centro Juvenil y un Centro de Cuidado Infantil, para terminar de conformar el Parque Escuela de Costa Esperanza, ubicado en Córdoba y Bicentenario.

Ambos contarán con aulas, Salones de Usos Múltiples, patios y otros espacios de calidad para la integración juvenil y el desarrollo de la primera infancia.

Moreira, Kicillof y Katopodis también recorrieron las obras de la primera escuela secundaria de Barrio Libertador, en el mismo predio donde funciona la Escuela Primaria 87, inaugurada el año pasado.

Se trata de un edificio que tendrá 900 metros cuadrados, con 6 aulas y 2 espacios para talleres, en un lugar donde ya funciona un Salón de Usos Múltiples y comedor.

Además, se está construyendo un gimnasio polideportivo con cancha de Básquet y Vóley, y un espacio para actividades recreativas, que compartirán la primaria y secundaria.

“Es evidente el contraste cuando hay un Estado presente y cuando hay un Estado ausente al que no le importa nada. No hay nadie que haga estas obras si no es el Estado”, remarcó Fernando Moreira.

Y Axel Kicillof recalcó: “Pronto vendremos a la inauguración de la secundaria, porque en la provincia de Buenos Aires las obras se empiezan y se terminan”.

Todos los trabajos se llevan adelante a través de un convenio con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, por decisión del gobierno bonaerense y el Municipio de San Martín.

El intendente de San Martín y el gobernador también pasaron por un dispositivo del Registro de las Personas en el Club San Lorenzi, donde se entregaron 18 actas de inscripción tardía de nacimiento para obtener el documento de identidad, en el marco del programa “Mi identidad, mi derecho”.