Brown señala falta de obras, suciedad e inseguridad: “En San Martín no se ve a dónde va la plata del contribuyente”

El director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino y ex intendente municipal, Carlos Brown, criticó con dureza a la actual administración de Gral. San Martín, al igual que a la gobernación bonaerense: “no son capaces de hacer un mínimo mea culpa, y se aprovechan de esta situación, consecuencia de su mal gobierno, incrementando tasas hasta un 570%”.

“El presente es extremadamente complejo, porque venimos de una situación brutal, resultado de los errores y equivocaciones cometidos durante largos años”, consideró el referente.

“La política aplicada -por los gobiernos anteriores- lejos de solucionar los problemas de la gente, los complicaba aún más”, sostuvo, con especial crítica al sistema de “subsidios que no servían ni siquiera para suplir las necesidades básicas” de los más necesitados.

Para Brown, “debió plantearse hace más de 20 años una política de producción, de generación de riqueza, de empleo formal, que le hubiera cambiado la cara a la Argentina”, sin embargo, “era mucho más fácil dar platita a cambio de algún tipo de acompañamiento, pero un día la gente se cansó, y ese cansancio se expresó a través de un protestatario: Javier Milei”

A pesar de que “el presidente realiza cosas con mucha virulencia, impacto, y agravia a muchísima gente”, el ex legislador entiende que se “estaría marcando la posibilidad de un cambio en lo que se ha estado haciendo hasta ahora”.

“No se cómo le va a ir a Milei, y a los argentinos, pero sí estoy seguro de que, lo que hizo hasta diciembre, no se puede repetir nunca más”, exclamó ‘Tato’ Brown, y denunció que la forma de gobernar que existió anteriormente tenía como premisa “únicamente los negocios, la corrupción, y la búsqueda de votos”.

Al mismo tiempo, el ex director del banco BICE fue critico con los actuales titulares de poderes ejecutivos que formaron parte del gobierno anterior: “no fueron capaces de hacer un mínimo mea culpa, y se aprovechan de esta situación, consecuencia de su mal gobierno, incrementando tasas hasta un 570%, muy por encima de la inflación, como en la provincia de Buenos Aires”

Brown entiende que “están sufriendo las PyMes, los comerciantes, y los consumidores” , pero lo claro, desde su lectura, es que todo es a consecuencia de lo que se hizo anteriormente. Asimismo consideró que si las medidas se acompañan con un “ajuste en las provincias y en los municipios, puede que todo sea más liviano”.

El ex ministro de la Producción afirma que “los ajustes no tienen necesariamente con ver con despido de personal, hay actividades indebidas que realizar los municipios, fuera de su rol”, y en ese sentido cargó contra el gobierno municipal de San Martín, distrito donde entiende “las calles están destruidas, hay suciedad por todas partes, y una inseguridad notable, por lo que no se sabe a dónde va la plata del contribuyente”.

El distrito que administra Fernando Moreira, “tiene una de las tasas más altas de la región, mientras tanto no se ve el acompañamiento a los vecinos, comerciantes e industriales que hoy están en problemas”, dijo.

De todos modos, al igual que Javier Milei, los intendentes y el gobernador Axel Kicillof fueron votados por la ciudadanía. Al respecto respondió: “no estoy negando su legitimidad, debe haber una responsabilidad de tareas, y si se critica al gobierno nacional, primero tienen que analizar qué es lo que están haciendo para contribuir”.

Los gobernantes opositores, “hoy están haciendo cosas en contra de los contribuyentes”, opinó también Carlos Brown, quien reiteró sus críticas al gobierno comunal: “San Martín es la Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, y tiene que haber un acompañamiento del intendente al empresariado local, buscando mejores resultados económicos y bajando tasas”.

Desde su legado, el ex intendente recordó la creación de la incubadora de empresas, misiones junto a empresarios en el mundo, o creación de fondos para exportaciones, “todo eso desapareció”, sostuvo.

“Hoy San Martín tiene las veredas ocupadas por usurpadores, suciedad manifiesta en las calles, y una notable inseguridad, mientras se incrementan descomunalmente las tasas”, expresó para finalizar, y sentenció: “en el distrito, no hay gestión”.