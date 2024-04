Concejales de Juntos y de La Libertad Avanza quieren cambiar el nombre “Néstor Kirchner” a un túnel de Tigre

La iniciativa de Juntos fue unificada con el bloque libertario y podría aprobarse convirtiéndose en ordenanza en los próximos días. “No podemos convertir las obras en un homenaje a la corrupción”, aseguró el concejal radical Lisandro Lanzón, autor de la iniciativa junto con el concejal Diego Avancini, de La Libertad Avanza.

El proyecto, que ya fue presentado y se aprobó en comisiones, se debatirá en el recinto en la próxima sesión, el mismo ordena nombrar al túnel de la estación Carupá que une los municipios de Tigre y San Fernando como “Victimas de Once” y deroga la ordenanza de 2011 que lo nominaba “Néstor Kirchner”.

“Nos parece un acto de justicia, ya que fueron probados los actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración de Néstor Kirchner. Carios de ellos fueron condenados y encarcelados, y las victimas de Once merecen un espacio que recuerde la tragedia y repudie los efectos que produce la corrupción en la administración pública”, indicó Lisandro Lanzón, legislador de Juntos.

El proyecto, en los considerandos, hace mención a la responsabilidad probada de los funcionarios de la Secretaria de Transporte en la falta de mantenimiento de los trenes; y a los mecanismos de corrupción utilizados por el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que fue condenado por la Justicia a 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La tragedia del Once fue un siniestro ferroviario ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas, de las cuales una se encontraba embarazada y 789 resultaron heridas. El choque se produjo a las 8:33, cuando el tren 3772 de la línea Sarmiento, identificado como “chapa 16”, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once.

Hoy, en el Concejo Deliberante de Tigre, Juntos y La Libertad Avanza suman 13 concejales, y Unión por la Patria cuenta con 11. Con esta composición, la iniciativa podría ser aprobada sin problemas, aunque el jefe comunal Julio Zamora tiene, por Ley Orgánica, la facultad de vetar la resolución que tome el pleno del cuerpo.