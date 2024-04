Claudio Faro: Hoy en Morón “no hay monitoreo de cámaras, ni sistema para operativizar ambulancias”

Desde la semana pasada, el Municipio de Morón sufrió un hackeo en todos sus servidores y la administración pública está casi parada. El concejal de Juntos, Claudio Faro, denunció que entre otras complicaciones, no hay turnos en los hospitales, no funcionan las cámaras del COM, y en ese sentido criticó al intendente por la situación de la seguridad en los barrios moronenses. “ Si Lucas Ghi está desgastado que se vaya”.

“Hace más de una semana que estamos a ciegas”, comentó el edil, sin ingresos de expedientes y con el trabajo detenido en el Concejo Deliberante, “sin respuesta del gobierno municipal, sin certezas de cuando se vuelve a la normalidad”.

“La complicación en cuestiones trascendentales como seguridad ciudadana, donde no hay monitoreo de cámaras en todo el distrito, o la falta de turnos hospitalarios, a lo que se suma el colapso de las guardias con la epidemia de dengue”, manifestó Faro, situación a la que calificó de “trágica”.

“No se pueden operativizar ambulancias”, agregó el referente opositor, que instó al gobierno de Morón a buscar soluciones paliativas ante los problemas que causa la falta de sistema informático.

Claudio Faro insistió: “no quiero creer teorías conspirativas, le ha pasado a Facebook, a Whatsapp, que los sistemas son hackeados, lo que nos preocupa es la no respuesta y la no solución”. Asimismo el edil pidió que se avance de la actual red intranet a un sistema de gestión documental electrónica, lo que evitaría complicaciones a futuro.

En otro orden, desde el bloque de Juntos por el Cambio impulsan una interpelación al intendente Lucas Ghi por la grave crisis de inseguridad que atraviesa el distrito: “Hace años que está gobernando y no se vio un plan estratégico de política publica, a corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad”, exclamó el concejal.

Faro hizo un racconto de robos trágicos en el distrito, y “los delitos son constantes, Haedo, Castelar, El Palomar y Villa Sarmiento son zonas rojas, donde los delincuentes tienen una estrategia porque saben dónde están las falencias, dónde no hay cámaras ni control”.

Para el hombre del Pro, la problemática tiene raíz en “una cuestión ideológica y de falta definición política del intendente en materia de seguridad”. “Hay distritos de diferentes partidos políticos que tienen un buen sistema como el caso de Tigre, Escobar, San Miguel, o Tres de Febrero, y eso demuestra que, cuando la voluntad política está, se puede mejorar la calidad de vida en materia de seguridad ciudadana”.

“Si Lucas Ghi está desgastado que se vaya, y que lo suceda el que corresponde”, exclamó Claudio Faro, porque “estamos hablando de la vida de los vecinos”. “Ghi quiso ser intendente, se presentó a a elecciones y ganó, se tiene que hacer cargo, si está cansado que lo charle con el psicólogo”, finalizó.