Cómo prevenir el dengue en bebés, niñas y niños

Los bebés, niñas y niños son algunos de los grupos más susceptibles a desarrollar complicaciones por el contagio de alguno de los serotipos del dengue. Por esta razón, desde la Municipalidad de Berazategui -a través de la gestión del intendente Juan José Mussi- se brinda una serie de recomendaciones a tomar en cuenta.

Para evitar las picaduras de mosquitos:

-Vestir al bebé con ropa clara que cubra brazos y piernas. Además, proteger cunas y cochecitos con telas mosquiteras.

-En la casa, utilizar tabletas o aerosoles y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

-En el exterior, poner espirales con una distancia mínima de 1,5m de las personas y no usarlos en interiores o ambientes con poca ventilación.

Con respecto al uso de repelentes en niños a partir de los 2 meses de vida, se recomienda su aplicación cuando se encuentren en el exterior y no en espacios cerrados. Es importante que el producto a utilizar tenga menos de 30% de Dietiltoluamida. Asimismo, no está demostrada la efectividad de la citronela como repelente.

Finalmente, la colocación de repelente en aerosol debe realizarse en lugares abiertos, para evitar inhalaciones. En menores de dos años, primero se pone en las manos de los adultos y después se aplica en el niño, evitando tocar ojos, boca, manos y pies.

El mosquito Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, se cría y multiplica en elementos, objetos y recipientes que acumulan agua que permanece estancada y relativamente limpia. Cuanta mayor cantidad de estos criaderos de mosquitos haya en una vivienda, alrededor de la misma o en la comunidad, mayor será la cantidad de esa especie en un área.

Por eso, la medida más eficiente para reducir su número o eliminarlos es que no haya criaderos, ya que de esa forma los mosquitos adultos hembras no encontrarán sitios donde poner sus huevos y, por lo tanto, no podrán seguir multiplicándose.