En Zárate, se llevó a cabo el acto homenaje por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

En el 42° Aniversario de la Gesta de Malvinas se honró una vez más a los héroes que arriesgaron su vida en el conflicto bélico del Atlántico Sur.

En la mañana de este martes 2 de abril, el Municipio de Zárate rindió homenaje a los combatientes caídos y a los sobrevivientes que defendieron con valentía la soberanía argentina.

La ceremonia fue precedida por un desfile cívico – militar que tuvo lugar sobre la Avenida Lavalle, desde calle Laprida hasta Pedro Martini, donde los vecinos acompañaron con banderas celeste y blancas. Luego, se desarrolló el acto protocolar en el Monumento al Veterano ubicado en Luis Jenner y Alférez Pacheco, que contó con la presencia del intendente municipal Marcelo Matzkin, miembros de CEVEMA Zárate, autoridades municipales, legislativas, fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, comunidad educativa, vecinas y vecinos, entre otros.

El acto contó con la entonación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Malvinas a cargo de la Banda Municipal y con el acompañamiento de una intérprete en Lengua de Señas Argentina.

Como es habitual, se realizó la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento a los Caídos, por parte de ex combatientes, del jefe Comunal, de concejales, consejeros escolares, representantes de fuerzas de seguridad, partidos políticos e instituciones civiles.

Asimismo, se descubrió una placa en homenaje a los ex combatientes del Partido de Zárate y se dedicó un minuto de silencio a los soldados que perdieron su vida en el conflicto bélico.

Hacia el cierre del acto, Pedro “Mequi” Gómez, veterano de Malvinas expresó: “Para nosotros no es un día más, es un día de recuerdo, para pensar, reflexionar, qué sucedió y qué nos sucede hoy día. Y sobre todo pensar en qué vamos a hacer a partir de ahora, porque no es sólo Malvinas, que es una causa que nos trasciende a todos, sino que es la patria, es la madre. Comprometo a los mayores a que seamos ejemplo de esta juventud que nos sigue, que sigamos transmitiendo valores, el respeto por los hijos de los patrios, el respeto por la bandera, por el himno, por el escudo y por este día. Les propongo que sigamos haciendo Patria, no solamente se hace imponiendo un fusil, también estamos haciendo patria con un torno, un destornillador, una pinza, los chicos con los libros, cuando se levantan cada mañana para ir a la escuela, con sus lápices, con sus lapiceras, con la pizarra, los docentes, y cuando nos levantamos para ir al trabajo temprano”.

Tras sus palabras, el Intendente Marcelo Matzkin agradeció y destacó la valentía de los excombatientes que dejaron su vida en las Islas Malvinas y que sostuvieron la defensa de su territorio y manifestó: “Hay dos caminos para recuperarlas, uno es la guerra y el otro es la diplomacia. Soy un convencido de que las vamos a recuperar por la vía de la diplomacia. Pero si todavía no logramos consolidar la unidad nacional, ni ponernos de acuerdo en pilares fundamentales no lo vamos a poder hacer solamente por esa vía. También tenemos que volver a ser la potencia que fuimos. Mientras que no solucionemos cuestiones básicas de nuestro país estaremos lejos de las condiciones diplomáticas de recuperar las islas”.

“Desde el humilde lugar que ocupo como intendente, le pido a los gobernantes nacionales y provinciales que trabajemos todos los días por la unidad nacional, cada día que ayudemos a la grieta de nuestra sociedad, estaremos más lejos de recuperar el territorio de las islas. Mucho se habla del Pacto de Mayo, pero le falta un punto, pediría que se agregue como punto número 11 el reafirmar la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas. Nuestro compromiso como ciudadanos es mantener vivo el reclamo de las Malvinas”, destacó el intendente.

Homenaje en Lima

Por la tarde, se desarrolló en el monumento al Héroe de Malvinas emplazado en Avenida 11 y Calle 7, de la ciudad de Lima un acto conmemorativo.

Contó con la presencia del intendente Marcelo Matzkin, autoridades de la secretaría de Lima, funcionarios municipales, miembros de las fuerzas de seguridad, docentes, alumnos de escuelas de la ciudad, agrupaciones civiles y vecinos, entre otros.

Allí se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se realizó el descubrimiento de una placa por el 42º Aniversario de la Gesta de Malvinas.