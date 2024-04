El video se viralizó durante el día miércoles. Se creyó que se trataba de delincuentes huyendo tras un robo, pero no, se trató de dos jóvenes que escaparon de la Policía por no contar con la documentación de la moto cross en la que se movilizaban. Terminaron chocando contra un árbol y una reja.

@MuniLujan -💥🏍️🚓 No eran #motochorros: los perseguía la Policía, se asustaron y terminaron estrellados en una reja https://t.co/Kduo9E6nLQ 📱 Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/53c36hmQjG — SM Noticias (@SMnoticias) April 4, 2024

Según da cuenta el medio local de Luján “El Civismo”, el hecho ocurrió el lunes minutos antes de las 17 cuando una patrulla intentaba identificar a los ocupantes de la moto que se movilizaban por las calles de la localidad de Pueblo Nuevo, también llamado Villa Flandria Norte, ya que sospechaban que podría tratarse de delincuentes.

Los jóvenes evadieron a los efectivos de la Comisaría Luján Segunda, motivo por lo cuál se desató una persecución que terminó de manera accidentada cuando un efectivo cruzó el patrullero, y para esquivarlo, el motociclista terminó chocando contra un árbol, y posteriormente, contra un portón de rejas.

El impacto fue fuerte, el acompañante cayó al suelo tras el primer golpe, mientras que el conductor del rodado finalizó su huida estampado en el frente de la casa. De todos modos ambos resultaron ilesos.

Sin tener certeza si se trataba o no de delincuentes, los policías descendieron de los móviles con armas cortas y a los gritos: “Fin del juego muchachos”, sentencia un uniformado.

Pero el gran operativo no tuvo como resultado la captura de delincuentes, dado que sus ocupantes no poseían armas, registraban antecedentes delictivos, y el vehículo no tenía impedimento para circular.

Todo terminó con una multa por infracción a la Ley de Tránsito por no tener la documentación del rodado.