Más robos de motos en la región: La justicia avanza gracias a la ostentación de los delincuentes en Instagram

Sigue en aumento el robo de motos de alta cilindrada en manos de delincuentes menores de edad que, tras los ilícitos, se exponen en redes sociales con los rodados como trofeos. San Martín es uno de los distritos donde la modalidad va en aumento.

Horas después del violento robo de una moto Honda CB 190 en El Palomar, SM Noticias recibió gran cantidad de mensajes con denuncias de robos y escraches de delincuentes conocidos que gozan de impunidad.

Robos registrados en las últimas horas en San Martín https://t.co/IaWa8KavPk pic.twitter.com/qqcQmwyu5b — SM Noticias (@SMnoticias) April 1, 2024

Entre tantos hechos, el robo de una Zanella Benelli en Villa Bonich dejó si la posibilidad de trabajar a un vecino. Ocurrió el sábado pasadas las 20 horas, y la modalidad es la misma, interceptar en manada, bien de gatos cobardes, de ladroncillos amateur.

“Ya no se puede ni moverse, esta todo liberado, y no hacen nada. Soy un repartidor y lastimosamente no puedo ni trabajar”, escribió el denunciante.

Asimismo, una de las motos utilizadas para el robo de la Honda CB 190 en El Palomar, una KTM, había sido sustraída de un domicilio de Diagonal 84 entre Arenales y Salguero, a tres cuadras de la plaza Alem de Villa Ballester.

Los rastreros forzaron el portón y se la llevaron, luego de usarla para cometer otros robos, decidieron depositarla en un pool, junto a otros rodados sustraídos. Un video publicado en Instagram por un presidiario resultó ser esencial para el trabajo que viene realizando la justicia para dar con los delincuentes.