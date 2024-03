Leo Nardini visitó la obra de la Ruta Provincial N° 23

Lo hizo junto al director de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roni Caggiano. Es una puesta en valor que incluye la repavimentación y demarcación de bicisendas, entre otras cosas. Uno de los principales objetivos es mejorar la circulación vehicular.

Malvinas Argentinas, 27 de marzo de 2024 – El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra integral de puesta en valor de la Ruta Provincial N° 23, ex 202, junto al administrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roni Caggiano. También los acompañó el presidente del Partido Justicialista de San Miguel y concejal, Juanjo Castro.

El jefe comunal malvinense comentó: “Por decisión del gobernador Axel Kicillof estamos llevando adelante la continuidad de esta obra tan importante para miles de vecinos de Malvinas, José C. Paz, Tigre, Moreno y de toda la región. Esto no solo genera más accesibilidad sino potencia también el área productiva, a los comerciantes, las pymes, más en estos tiempos en los que la cosa no está fácil”.

Esta obra beneficia a 80.000 habitantes aproximadamente y busca mejorar la circulación vehicular. También se trabaja en mejorar las dársenas para el transporte público y la iluminación LED.

“No solo es la repavimentación y la demarcación vial sino también algo muy importante en base a la ley provincial como es la bicisenda, que además fomenta la vida saludable”, agregó Nardini.

Por su parte, Roni Caggiano, administrador de Vialidad de la Provincia, expresó: “Estoy muy contento porque es el primer distrito que vengo a visitar como administrador de Vialidad. El gobernador quiere que caminemos, que estemos en el territorio y es una alegría muy grande que la obra pública provincial siga activa. Veo muy bien el avance y los vecinos están muy contentos, que es lo más importante”.

Esta obra conecta con dos ferrocarriles, tiene una extensión de 4.700 metros de calzada y 6.000 metros de bicisenda. Además, se trabaja en nueva señalización horizontal y vertical, y nuevos semáforos.