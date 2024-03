El intendente Julio Zamora acompañó a 216 familias de Tigre en la firma de sus escrituras

En el Honorable Concejo Deliberante, el Municipio y la Provincia llevaron adelante un acto de regularización dominial para que vecinos y vecinas avancen en la obtención de sus títulos de propiedad perfectos, directos y no arancelados, y así garantizar el derecho a la vivienda digna. A su vez, se firmaron 5 escrituras de inmuebles para continuar con el proceso de regularización del barrio “Nuestros sueños hechos realidad” en Talar.

En el marco de la Ley 10.830, el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires, bajo el programa “Mi escritura, mi casa”, realizaron un acto de firma de escrituras perfectas, directas y no aranceladas, para que 216 familias de Tigre puedan avanzar en el sueño de la casa propia. El intendente Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora, acompañó a los vecinos beneficiados durante el evento realizado en el HCD.

“Es un momento muy grato poder dialogar con los vecinos del barrio Procrear, un espacio nuevo que se consolida en Tigre. En el día de hoy están firmando las escrituras para después poder consolidar ese derecho. Significa una política pública muy importante, que en su momento hizo el Gobierno Nacional, y es la posibilidad del acceso a una vivienda digna por parte de los vecinos. Nosotros ratificamos y valoramos las políticas nacionales en ese sentido y esperamos que se sigan realizando porque hay una incertidumbre con respecto al rol del Estado en el día de hoy y nosotros venimos a ratificar esas políticas y a plantearle a las autoridades nacionales que tiene que haber una mirada que contemple el sueño de cada uno de los vecinos de acceder a una vivienda digna”, destaco Julio Zamora.

Y agregó: “Es fundamental que trabajemos articuladamente Provincia de Buenos Aires y Municipio de Tigre, en lograr la entrega de escrituras. Son muchas las escrituras que durante estos años hemos venido entregando junto al Gobierno de la Provincia, siempre un trabajo conjunto”.

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que, por cuestiones económicas, no han logrado escriturar en forma particular. En el trámite interviene la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, en un trabajo articulado con el Municipio de Tigre, ofrece la posibilidad de escriturar en forma no arancelada a familias e instituciones de bien público.

Gladys Alfonzo, vecina de Rincón de Milberg, expresó: “Es una inmensa alegría y tranquilidad, teníamos entendido que hasta que no termináramos de abonar estos 20 años no íbamos a poder recibir la escritura y poder estar acá hoy ya firmando es una alegría inmensa y una tranquilidad también. Es emocionante. y lo primero que nos otorga es tranquilidad. Para nosotros esto fue un regalo, lo dijimos desde el comienzo”

En esta oportunidad, fueron beneficiadas familias del Barrio Procrear de Rincón de Milberg. Durante el encuentro, además, se firmaron las escrituras de 5 inmuebles para continuar con el proceso de regularización para el barrio “Nuestros sueños hechos realidad” en El Talar.

Sergio Mosegui, vecino de El Talar, afirmó: “Hoy es un día muy importante para nosotros, que vamos a hacer el traspaso de las tierras privadas al Municipio, para que nos ayuden a hacer la subdivisión. Contamos con el apoyo de Julio Zamora, no fue simple, pero mucha gente estuvo dispuesta a ayudarnos. Estamos logrando el sueño de que 96 familias tengan su escritura individual”.