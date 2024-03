El crimen de la peluquería: El análisis del tirador e información exclusiva de la causa

¿Quiso disparar? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores que tratan de dar con el paradero de Abel Guzmán, el peluquero de 43 años que mató en la noche del miércoles a Germán Medina, su compañero de trabajo de 33 años.

Según pudo saber SM Noticias, la Justicia porteña trabaja en el análisis de las 8 cámaras del circuito cerrado de la peluquería de Berutti al 3000. También se aportaron cámaras de la Ciudad y privadas de frentistas. La reconstrucción muestra al criminal huyendo a pie en dirección al shopping Alto Palermo, ubicado a pocas cuadras.

Sigue en debate si Guzmán fue decidido a matar a Medina, con quien tendría diferencias personales por competitividad profesional. Para dilucidar si el homicida conocía el manejo de armas, dialogamos con un experto en tiro quien detalló algunos puntos en base a los videos.

“No está bien parado, es una posición casi instintiva, sin ninguna preparación”, comentó el profesional, quien destaca “la sorpresa después del disparo”, lo que no necesariamente se traduce en que no quería tirar. “La primera vez que uno dispara sin protección auditiva seguramente se va a asustar si no está preparado”, remarcó.

Por su expertise, considera que Guzmán empuñaba una Browning, pistola semiautomática de calibre de 9 milímetros.