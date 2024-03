San Isidro: Familiares y amigos de Jorge De Marco llevaron su reclamo de seguridad al Concejo Deliberante

Esta mañana, familiares y amigos de Jorge De Marco, el comerciante de San Isidro asesinado durante un robo en su casa, protestaron en el Concejo Deliberante exigiendo al Municipio mayores medidas de seguridad en el distrito. El reclamo lo encabezó la pareja del vecino ultimado, Susana Dascalaky, y fue acompañado por concejales de diferentes fuerzas políticas.

En diálogo con la prensa, Dascalaky celebró que ya haya 5 detenidos por el hecho, y consideró que “es en parte gracias a ustedes”, en referencia a los medios de comunicación, regionales y nacionales. “Que el caso de Jorge esté en los medios todos los días es una presión para los fiscales, para la Policías y para la política”, dijo, y añadió: “No voy a descansar hasta que los responsables estén adentro, con juicio oral y condenados. No puede ser que en este país, una persona que está en libertad condicional cometa otro homicidio, y que -los autores de este crimen- sean chicos tan jóvenes con varios antecedentes penales”.

“Esto me toca vivirlo y cómo abogada”, continuó la mujer, y lanzó: “No puede ser que nuestro sistema judicial tenga leyes tan buenas y no se cumplan, o que los jueces las interpreten siempre en favor de aquellos que delinquen y no en favor de los ciudadanos”.

“Desde enero que venimos viendo distintos atracos y entraderas en las casas” de los barrios de San Isidro, agregó la pareja del empresario asesinado. “Decíamos que hasta que no muera alguien nadie iba a hacer nada, y le tocó a Jorge, que era un hombre de justicia, de ley, que siempre le decía a la gente que denuncie los delitos de los que eran víctimas. Él nos da la fuerza para estar acá y pedir justicia”, enfatizó

Luego, Susana Dascalaky aseguró que “todos los barrios de San Isidro tienen problemas de inseguridad”, y particularmente, sobre Las Lomas de San Isidro, donde vivía su pareja, denunció: “En algunas casas entraron hasta 2 o 3 veces, y con el mismo modus operandi, de entrar, torturar y pedir dinero. En este caso terminó con la muerte, pero podría haber habido otra antes que la de Jorge”.

Finalmente, la abogada remarcó que, ahora, las casas de esa zona tienen cercos electrificados, cámaras de seguridad y garitas, “algo que antes no pasaba”. “Los vecinos tienen miedo de salir a su jardín a regar, porque les saltan las medianeras y les roban. Eso no es forma de vivir para nosotros ni para ningún ciudadano”, cerró.

Estuvieron presentes junto a los vecinos los concejales María Feldtmann y Débora Ruiz, de La Libertad Avanza; Federico Meca, de Unión por la Patria; y Juan Bautista Ocampo, del espacio oficialista Convocación por San Isidro.

“Queremos saber cuánto está gastando el Municipio de San Isidro en materia de seguridad, si las patrullas circulan y si el número de emergencias responde en tiempo y forma”, dijo Feldtmann, y opinó que “la seguridad no puede esperar”.

“Necesitamos que los recursos se vuelquen a la seguridad, que es la prioridad para los vecinos. Hace 3 meses que asumió el nuevo gobierno y es urgente priorizar esto”, manifestó, por su parte, Meca. “Hoy estamos pidiendo informes al Municipio sobre lo que se está haciendo al respecto”, exclamó.

En ese sentido, en la sesión realizada hoy, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó un proyecto de resolución, acordado por todas las fuerzas políticas que lo integran, expresaron la preocupación del cuerpo por la ola de inseguridad que golpea al partido y que se cobró la vida de Jorge De Marco. La iniciativa aprobada incluye una solicitud de informes al gobierno encabezado por Ramón Lanús sobre las acciones se están realizando en materia de seguridad.