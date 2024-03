“Tenemos a 800 personas trabajando en la calle para poder responder rápido”, dijo Macri sobre el operativo por la tormenta

Durante toda la mañana, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires donde la lluvia trajo complicaciones y supervisó trabajos de desobstrucción de pluviales. Luego se trasladó al Centro Único de Control, en Chacarita, para monitorear el avance de las tormentas y el operativo del gobierno porteño en cada uno de los barrios porteños.

Las tormentas ya superaron los 100 milímetros de agua caída en barrios como Agronomía, Saavedra y Palermo. “El agua escurrió bien hoy. Tenemos 272 llamados de reclamos, hemos resuelto muchos y seguimos trabajando en algunos casos con personal en el lugar”, indicó el jefe de Gobierno, al mediodía.

Macri explicó: “Tenemos en este momento 800 personas en la calle trabajando en distintos eventos, que a veces están vinculados a lo social, y a veces tienen más carácter de infraestructura, y tratamos de tender la mano y responder rápido. No nos pasa como uno ve en el conurbano, que el agua llega y se queda, porque en la Ciudad hay un sistema hídrico que funciona, pero en esos momentos de pico, con las lluvias que registramos, más de 70 milímetros en menos de una hora, por ejemplo en zonas como Palermo, las cosas se complican”.

Sobre las obras que son fundamentales para mitigar la cantidad de lluvia, el jefe de Gobierno aseguró: “Del 100 por ciento del plan hídrico que comenzó en la gestión de Mauricio Macri, se ha cumplido el 80 por ciento y hay un 20 por ciento que nos falta, y son obras prioritarias que nosotros no las vamos a suspender, más allá de la crisis y de que no tenemos la coparticipación que deberíamos estar recibiendo del gobierno nacional. Esas obras son de las que no se suspenden”.

Además, el mandatario aseguró: “Estas obras son críticas, ponen en juego la seguridad y la tranquilidad de la gente, el valor de sus patrimonios. Vimos un auto que se había inundado, y ya puse a la dueña del mismo en contacto con nuestro equipo porque tenemos un sistema de subsidios cuando los vehículos son dañados por una inundación, algo que la Ciudad antes no tenía, y que implementamos rápidamente en la tormenta de diciembre, pero siempre hay cosas para revisar”.

“Tenemos que ser conscientes de algo, con el calentamiento climático está cambiando la realidad de las ciudades, la cantidad de agua que cae es diferente y tenemos que prepararnos mejor”, completó Jorge Macri.

No solo se está ante lluvias que son más intensas en menos tiempo, sino que particularmente en marzo se ha superado el récord de 1994 de lluvias totales para el mes.