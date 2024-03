Tres de Febrero refuerza sus equipos de emergencia ante el temporal que afectó al conurbano

La tormenta que azotó al Área Metropolitana acumuló más de 150 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó complicaciones de tránsito y calles anegadas en todos los municipios. La Municipalidad de Tres de Febrero trabaja con todos sus equipos de emergencia en la calle para contener la situación, priorizando los casos más urgentes para atender cada necesidad. En el centro de monitoreo 3FCOM se coordina el operativo de emergencia del que participan Defensa Civil, SAME, Policía bonaerense, Servicios Urbanos, Seguridad Vial y Atención al Vecino. En tanto, los equipos de Desarrollo Humano se encuentran en todos los barrios para brindar asistencia a las familias más afectadas. Desde la madrugada los equipos están en todos los barrios con móviles y herramientas para estas situaciones, y continuarán trabajando de manera incansable durante toda la jornada hasta normalizar la situación. Según el Servicio Meteorológico Nacional estamos en alerta naranja y se esperan más lluvias y tormentas con vientos para la tarde, por lo que te recomendamos que te quedes en tu casa, que no te expongas a zonas de peligro, no toques cables sueltos y no circules en caso de no ser totalmente necesario. Frente a cualquier inconveniente o necesidad de asistencia, vecinas y vecinos pueden comunicarte con Defensa Civil al 103 las 24 horas, o al 147, número del Centro de Atención al Vecino, de 8 a 15 horas.