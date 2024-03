Kicillof anunció un nuevo aumento de salarios y jubilaciones

Será del 13,5 por ciento en marzo para docentes, policías y trabajadores de la administración pública. También mejoran asignaciones familiares, la jubilación mínima y pensiones no contributivas. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para proteger los ingresos de las y los bonaerenses ante la inflación que provocó el programa económico del gobierno nacional”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof al anunciar un nuevo aumento salarial para docentes, policías y trabajadores estatales. Fue en el Salón Dorado junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Walter Correa, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti. La provincia de Buenos Aires otorgará un nuevo tramo de aumento salarial del 13,5 por ciento para marzo de 2024. Este se suma a los ya otorgados de 25 por ciento en enero, de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre del periodo 2023; y de 20 por ciento en febrero. El acuerdo incluye un aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias del 110 por ciento, que beneficia a más de 100 mil familias; y el incremento de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas en un 46,6 por ciento. “Este anuncio explica qué es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires, pagamos los salarios de 100 mil policías, 25 mil profesionales de la salud, 300 mil maestros y 80 mil auxiliares”, sostuvo el gobernador, y añadió: “También realizamos más de 8000 reparaciones en escuelas, abrimos 6 nuevos hospitales y equipamos a la Policía con 5 mil patrulleros”. “En síntesis, ampliamos los derechos, sostenemos los niveles de ingreso y acompañamos a las empresas y los comercios”, subrayó. La semana pasada se habían anunciado incrementos del 76 por ciento en las prestaciones de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del 118,7 por ciento en las becas y programas de niñez y adolescencia. En tanto, con el inicio del ciclo lectivo, se duplicaron las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar y el programa “Mesa bonaeresne”, que alcanza a más de 2 millones de familias. Además, el gobernador resaltó que “respecto de la Ley Impositiva que aprobó la Legislatura, si algo no pasó fue un impuestazo”. “Las tasas del inmobiliario rural implican que, para prácticamente la totalidad de los propietarios, el impuesto creció menos que la inflación, solo exceptuando a 2 mil contribuyentes que tienen propiedades valuadas en más de 3 millones de dólares”, detalló. Y agregó: “Lo que sí es cierto es que durante estos 4 años de gobierno le hemos dado más progresividad a los impuestos inmobiliarios”, añadió. “Es muy grave que el presidente de la Nación, quien juró cumplir la Constitución, llame a incumplir la ley”, resaltó Kicillof, y manifestó: “Después de ajustar a jubilados y trabajadores, el gobierno nacional quiere generar un problema con las prestaciones que brindan las provincias. No se trata solo de achicar el Estado, sino de desintegrar sus capacidades”. Por último, el gobernador remarcó: “Cuando el Estado deja de cumplir con sus responsabilidades no se logra el anarco-capitalismo, sino el narco-capitalismo”. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a ausentarse ni va a abandonar el mandato que le dio su pueblo”, concluyó. Estuvieron presentes también, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Transporte, Jorge D’Onofrio; y la secretaria general Agustina Vila.