Mayra Mendoza destacó proyecto de comité de evaluación y seguimiento de la cuenca de los arroyos San Francisco – Las Piedras

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expuso sobre la situación de la cuenca de los arroyos San Francisco – Las Piedras, en el plenario de comisiones que tuvo lugar este lunes en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí destacó el proyecto de ley que promueve la creación del comité de la cuenca para hacer una evaluación y seguimiento continuo del Plan Maestro, presentado en 2023 por el entonces diputado Mariano Cascallares, con la coautoría de la diputada quilmeña Berenice Latorre, y desarrollado en conjunto con el gobierno provincial.

Junto a intendentes y diputados provinciales de todos los bloques, Mendoza recordó que se viene trabajando en un Plan Hídrico Social y Ambiental de la cuenca, que permitió hacer un diagnóstico y un plan de obras para la mitigación de las inundaciones y el control de los desbordes.

“Las obras que se necesitan son costosas y requieren de un presupuesto muy grande. Como sabemos que no habrá financiamiento a la obra pública desde el gobierno nacional por decisión de Javier Milei, nuestra intención no es quedarnos de brazos cruzados, sino salir a buscar una forma creativa de financiamiento para estas obras. Por eso hemos iniciado charlas con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y tenemos también otros organismos a quienes les vamos a presentar el proyecto para poder comenzar con estas obras y mitigar las consecuencias de un problema histórico que vive no solo Quilmes, sino también Varela, Berazategui, Almirante Brown y Avellaneda, y que se profundizan hoy aún más con el cambio climático”, aseguró la jefa comunal.

En este sentido, la mandataria quilmeña remarcó: “Ante el desfinanciamiento de la obra pública y ante la negación del cambio climático, lo que nosotros hacemos es cumplir con la responsabilidad que nos han asignado nuestros vecinos y vecinas y buscar todas las herramientas posibles. La creación de este comité tiene que ver con eso, con poder comenzar a buscar el financiamiento para realizar las obras que mitiguen este problema histórico que son las inundaciones y que tanto afecta a las familias”.

Para cerrar, Mayra Mendoza llamó a dar el apoyo al proyecto de ley: “Es una situación que lamentablemente la venimos viviendo desde hace muchos años y creo que es una demanda hacia la democracia que diputados del oficialismo y de la oposición podamos comprender este tema que es el de media sanción, que pase a senadores y que tengamos el mismo espíritu y la misma lógica que es encontrar soluciones a los problemas de la gente”.

En la jornada también expusieron los intendentes Mariano Cascallares, de Almirante Brown; y Andrés Watson, de Florencio Varela.