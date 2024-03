Andreotti abrió sesiones con críticas al gobierno: “No creo en el país del sálvese quien pueda, de la ley de la selva económica”

En su discurso inaugural, el intendente agradeció a los vecinos “por conformar un equipo que permitió a San Fernando ser una de las ciudades que más se renovó”, repasó la gestión 2023 del Municipio, y analizó la situación nacional. “No hay ningún mérito en lograr un ajuste cuando no hay empatía. Es muy fácil que los números cierren cuando no hay corazón”, dijo el jefe comunal, y convocó a los concejales a “trabajar en conjunto pensando en el bien común, con empatía y madurez”.

En el Concejo Deliberante de San Fernando se inició el período de sesiones 2024 con el discurso inaugural del intendente Juan Andreotti, quien se dirigió al cuerpo repasando la gestión del año pasado, y anunció lineamientos de los desafíos a encarar en 2024.

En sus palabras, el jefe comunal agradeció “principalmente a los vecinos de San Fernando” con quienes, aseguró, “conformamos un gran equipo que nos permitió ser una de las ciudades que más se renovó”; y reconoció también a su equipo de gobierno y trabajadores municipales. “Son el verdadero corazón de la gestión”, aseveró.

Respecto de la situación nacional, Andreotti expresó: “Se puede guiar sacando lo peor de las personas, el egoísmo, el resentimiento, el rencor; o poniendo el énfasis en lo mejor. Nunca me encontrarán trabajando para generar más odio en la sociedad. No hay ningún mérito en lograr un ajuste cuando no hay empatía. Es muy fácil que los números cierren cuando no hay corazón”.

Y continuó: “El egoísmo hace creer a los ciudadanos que el problema es el sistema solidario que nos contiene, tenderle la mano a quien está más abajo, porque es ciego y no deja ver que lo que recibía era mucho más que lo que aportaba. A 100 días de este nuevo gobierno, afirmo más que nunca que no creo en el país del sálvese quien pueda, de la ley de la selva económica, donde no hay lugar para los jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para los más débiles. Hoy no hay lugar para una gran mayoría de argentinos”.

“Creo en un país con un sistema solidario, con un Estado fuerte que preste servicios de calidad, que nos una igualando diferencias. Un Estado que te permita ir a la universidad aunque no puedas pagarla, y donde la salud no sea un privilegio para pocos. Porque el Estado somos todos, es el esfuerzo acumulado de manera organizada de cada argentino”, sentenció el mandatario.

“La Argentina debe recuperar el orgullo y valorar sus logros, porque es mentira que tenemos 100 años de fracasos. Somos un hermoso país con muchísimo por transformar, pero si no somos agradecidos por el esfuerzo de quienes nos precedieron no podremos avanzar. Porque quien no quiere a su país, mucho menos va a poder cuidarlo”, dijo el intendente.

Luego, en diálogo con los medios presentes, Andreotti agregó: “Estos son años difíciles económica y socialmente para la Argentina, en los que necesitamos de nuestra parte y de los concejales trabajar en conjunto pensando siempre en el bien común, de las personas y la comunidad y eso requiere hacerlo con mucha empatía y madurez, más allá de las diferencias que sumen y sean constructivas y no que nos dividan al punto de destruir”.

“Los municipios no manejamos herramientas económicas, somos como una casa un poco más grande y la crisis afecta a los vecinos. Hacemos los mayores y mejores esfuerzos posibles para seguir administrando y brindando servicios de calidad”, comparó.

“Nuestro desafío es usar toda nuestra creatividad, inteligencia, ser muy criterioso con los gastos para poder seguir brindando los servicios de calidad acostumbrados, principalmente la salud y la educación y estar muy encima de aquellos que se caigan; veo los próximos meses difíciles, en los que el Municipio tendrá que asumir a gente que realmente le cueste llegar a fin de mes y con las dificultades que tengan, tener un resto para poder enfrentar esas situaciones”, concluyó Juan Andreotti.

Acompañaron al jefe comunal, el diputado nacional Matías Molle; funcionarios municipales; consejeros escolares; veteranos de Malvinas; representantes de instituciones civiles y fuerzas de seguridad; y vecinas y vecinos.