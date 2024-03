Mussi y Sileoni inauguraron el edificio anexo del Politécnico de Berazategui

Se inauguró el edificio anexo de la Escuela Secundaria Técnica 3, también conocida como el Politécnico de Berazategui. El acto fue encabezado por el intendente municipal, Juan José Mussi; y el director General de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni. La obra está compuesta por 4 aulas en planta alta, 3 aulas-taller en planta baja, y sanitarios. La inversión provino del Fondo Educativo Municipal.

En ese marco, Mussi agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial: “El ministro Alberto Sileoni está representando, en estas 7 aulas que inauguramos, la voluntad del gobernador Axel Kicillof de seguir defendiendo la educación pública. Eso es fundamental”. En el mismo sentido, recalcó: “Tenemos que defender a rajatabla la educación pública. No nos oponemos porque sí, pero exigimos algunas cosas que no pueden dejar de existir en la Argentina. Me voy a oponer si no respetan la salud y la educación pública”.

Por su parte, Sileoni brindó un mensaje a los estudiantes : “La escuela es uno de los pocos lugares en donde les preguntan cómo están. Atesórenlo, construyan comunidad. Lo más importante son ustedes, pibes y pibas que asisten a la escuela. Estamos preocupados por algunas cuestiones que están en peligro; ayúdennos a transmitir eso”. El Ministro también reconoció la labor de Juan José Mussi: “En Berazategui tienen a uno de los intendentes más queridos de toda la provincia de Buenos Aires, por su trayectoria, coherencia y apoyo a la educación. Gracias por eso”.

En este edificio nuevo se cursarán las materias para la orientación de maestro mayor de obras, y ya no se utilizará el salón de actos para ese fin. Además, desde la provincia de Buenos Aires se entregó mobiliario para equipar 6 aulas.

Al respecto, el director del Politécnico de Berazategui, Ariel Liberjen, resaltó: “No teníamos un espacio edilicio propio para la tecnicatura de maestro mayor de obras. Con estas aulas ganamos en comodidad, seguridad y podemos brindar una mayor calidad educativa”.