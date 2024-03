Sujarchuk abrió sesiones y dijo que “un presente donde ‘no hay plata’” no impedirá que Escobar siga creciendo

“Siempre tuve una mirada estratégica sobre el potencial del distrito. Hoy me toca administrar en un contexto atravesado por la revolución digital, donde la prioridad son las nuevas demandas de los vecinos y el crecimiento definitivo de Escobar”, dijo además el intendente, y anunció el lanzamiento de una billetera virtual, la aplicación de la Inteligencia Artificial en materia de seguridad y la creación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible del Delta e Islas del Paraná.

En una jornada histórica por ser el primer intendente electo 3 veces de manera consecutiva en el partido de Escobar, Ariel Sujarchuk inauguró las sesiones legislativas del Concejo Deliberante y brindó un discurso para repasar los 3000 días de su gestión, anunciar las principales medidas del nuevo ciclo, y trazar los objetivos de gobierno en función de la coyuntura del país y las actuales demandas del distrito.

“Somos un gobierno que se hizo responsable de poner en marcha un Municipio que no daba respuesta a sus vecinos. Ahora Escobar está distinto, está mejor, tiene más salud, educación, cultura y trabajo, y hoy nos toca empezar una nueva etapa, la de sostener los éxitos y avances para debatir el modelo de ciudad que queremos. Guiados por la honestidad, una capacidad inquebrantable de trabajo y el compromiso por el prójimo, vamos a salir adelante siempre. Escobar se seguirá desarrollando en obras y será ese faro que empuje el crecimiento de la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, enfatizó Sujarchuk en el microestadio de Garín, acompañado por el calor de miles de vecinos y vecinas.

En distintos pasajes de su exposición, Sujarchuk puso énfasis en la revolución digital que lleva adelante el distrito para fomentar el desarrollo local, y remarcó el importante rol que tendrán las nuevas tecnologías aplicadas a la modernización del Estado, la seguridad y el cuidado del ambiente, entre otras áreas de gobierno.

Así, anunció un plan de reconversión tecnológica en materia de seguridad ciudadana con la implementación de Inteligencia Artificial para la prevención del delito, modernización del Centro de Monitoreo y más cámaras en las calles, junto con la creación de la Guardia Urbana al unificar y potenciar los cuerpos de Prevención y Tránsito, y la puesta en funcionamiento del equipo de fiscalía de combate al narcomenudeo en el Polo de Seguridad de Garín.

“Seguiremos trabajando en el combate y la prevención del delito, volcando todos los recursos y tecnología de última generación para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas”, sostuvo el jefe comunal, quien a su vez puso en valor los avances de Escobar en el área de Economía del Conocimiento e Innovación Tecnológica. “Nuestro país tiene una oportunidad histórica de ser protagonista de la revolución digital que vive el mundo. Con el Polo Fly Tech y el CITES, desde Escobar nos estamos posicionando para ser parte de la Argentina moderna y con visión de futuro que puede liderar este proceso mundial”, consideró.

Por su parte, para profundizar el proceso de modernización del Estado, Sujarchuk anunció la creación de un libro digital de quejas en todas las dependencias municipales y espacios públicos, cuyo objetivo será conocer las inquietudes y demandas de la comunidad. En tanto, con el objetivo de promover la producción, se lanzará una billetera virtual para fomentar el comercio local y acercar promociones a los vecinos. También se aplicará la tecnología para la seguridad vial con la modernización del sistema de semáforos, que generará mayor fluidez del tránsito en horarios pico, y la instalación de radares en los puntos con mayor cantidad de siniestros viales. Asimismo, se fortalecerá el innovador servicio de Telemedicina que implementa exitosamente el Municipio, desde el año pasado, con más de 2000 consultas mensuales.

En su discurso, Sujarchuk hizo grandes anuncios en áreas clave de su gestión como Salud y Educación. Se inaugurará el centro de salud del barrio San Luis, arrancarán las obras de la futura Unidad de Diagnóstico Precoz de Belén de Escobar y se pondrá en marcha la Maternidad Municipal en el Hospital del Bicentenario de Garín. Mientras que en materia de educación se comunicó la puesta en marcha del jardín de infantes en Belén de Escobar, la escuela primaria municipal de Maquinista Savio, y la UNIESCO, la primera universidad de la historia de Escobar. Asimismo, el intendente informó que ya inició gestiones ante el gobierno nacional para que no congele la puesta en marcha de la Universidad de Delta, cuyo proyecto contempla una sede en el partido de Escobar.

“Sin salud, educación y producción del conocimiento la Argentina no tiene futuro. Los recursos que se destinan a esas áreas no pueden considerarse gastos sino inversión. Lo mismo pasa con el deporte y la cultura, que representan más actividad social, comercial y urbana. El derecho al ocio consolida sociedades con menos conflicto social y eso también mejora la calidad de vida y la seguridad”, aseguró Sujarchuk.

El jefe comunal anunció que habrá gestiones ante AySA para finalizar las obras de red de agua corriente destinada a 18 mil 494 vecinos de Ingeniero Maschwitz, la promoción de nuevos parques industriales, la creación del Consejo Económico y Social, la inauguración del nuevo Polo Judicial luego del receso de la feria invernal, y un nuevo cronograma de recolección de ramas y sistema de poda del arbolado público, acompañado por severas multas contra quienes incumplan con el cronograma del servicio, arrojen residuos en lugares inapropiados o contaminen cursos de agua o espacios públicos.

Por último, el intendente agradeció a concejales y concejalas su tarea legislativa, remarcando el clima de diálogo y consenso que mantiene el Concejo Deliberante, donde en 2023 el 92 por ciento de las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, mientras que entre 2015 y 2023 se debatieron 949 ordenanzas de las cuales el 84 por ciento fueron aprobadas también por unanimidad.

“Goberné en circunstancias difíciles todo este tiempo, por algún designio superior no me ha tocado nunca un período fácil. La prudencia es la actitud más inteligente y responsable frente a la coyuntura económica que atravesamos y por eso acentuamos nuestra cautela en la inversión a la espera de tener una mayor claridad del panorama económico nacional. Pero hay algo seguro, un presente donde ‘no hay plata’ no nos hará resignar los logros conseguidos. Para eso estoy, para eso estamos. Para que soñemos juntos y entre todos hagamos que Escobar siga creciendo. No tengan la menor duda de mi voluntad de trabajo inquebrantable y de que mis convicciones siguen firmes para alcanzar todos los objetivos”, finalizó Sujarchuk.