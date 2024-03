Escobar: Con más de 640 estudiantes, comenzó el ciclo lectivo del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo 2024 del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, que alcanzó una matrícula de 644 estudiantes entre turno mañana y tarde.

“Las grandes personas hacen historia cuando trabajan para el presente y el futuro. Así lo hicimos cuando creamos esta institución, no para nosotros, sino para la comunidad y para demostrar que cuando el Estado funciona bien se logra eficiencia y calidad educativa. Este edificio lo construimos con fondos municipales y es un modelo que demuestra la importancia del continente y el contenido, es decir, un binomio que prioriza tanto la estructura edilicia como lo que se aprende en las aulas. Por eso este colegio va creciendo y madurando, y el año que viene va a cumplir su ciclo completo en tres períodos de gobierno, confirmando que las instituciones nos trascienden. No importa de qué partido sos o a quién votaste, si no hay educación de calidad al alcance de todos, no hay ningún futuro posible”, expresó Sujarchuk.

Del acto también participaron el profesor universitario y ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli; el rector del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, Alejandro Gómez; la subsecretaria de Educación del Municipio, Victoria Serruya; y otras autoridades del establecimiento y su Consejo Académico.

“Es la concreción de ideas que la política pudo llevar adelante, en este caso a través de Ariel que supo aunar las voluntades de personas diversas que pensaban muy diferente pero con la idea en común de desarrollar una educación pública de excelencia. Creo que esta experiencia debe replicarse aún más en nuestra Provincia, así que felicito a toda la comunidad educativa, a la gestión y los chicos que empiezan hoy las clases”, manifestó Zorzoli, a quien se le entregó un reconocimiento por haber sido miembro del primer Consejo Superior Académico del colegio.

“Se está generando una comunidad educativa preuniversitaria que no se ve en muchos lugares, y eso es gracias al apoyo que se recibe por parte de las familias, el intendente, la UBA y los funcionarios de la Municipalidad”, dijo Gómez.

El Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, creado en 2019 e inaugurado en 2020, es el primero de la Universidad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, producto de un acuerdo histórico entre la casa de estudios, el gobierno provincial y la Municipalidad de Escobar. En este ciclo lectivo 2024 ingresaron 129 nuevos alumnos y alumnas al colegio, luego de realizar el curso introductorio y de rendir durante 2023 los exámenes de Prácticas del Lenguaje y Matemáticas.