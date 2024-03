Ishii aseguró que “vamos a terminar todas las obras de José C. Paz porque la economía municipal está saneada”

El intendente Mario Ishii encabezó el vigésimo noveno inicio de las sesiones legislativas del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz en el Club Artesanos José Altube. Con la presencia de autoridades municipales, representantes de la fuerza de seguridad, salud, educación y vecinos de la ciudad, como cada año se expuso un balance de gestión y los anuncios del Municipio durante este 2024.

En cuanto a obras, el Intendente remarcó que las obras que se están realizando continuarán, “las vamos a terminar, la economía municipal está saneada, no debemos a ningún proveedor, los sueldos se han pagado siempre en término”, en cuanto a los problemas de las comunas de la región aseveró que “no vamos a tenerlos, a nosotros nos alcanza la plata para poder pagar los sueldos y seguir haciendo las obras como la Facultad”, recordó que en el año ´95 el patrimonio municipal era cero y que este año ascendió a “181.030 millones entre facultades, vehículos etc., cosa que hoy a la gente no le interesa, por la depreciación que existe. Hemos mejorado porque no paramos de trabajar”.

En este sentido, con respecto a la situación social del país explicó que “estaba viendo el video y hablar de las obras que hicimos es pasado, dar vuelta de hoja para seguir avanzando sobre las cosas que faltan y las que tendremos que hacer de aquí en más, en un contexto del país que no es el normal, después de la muerte de Néstor Kirchner todo cambió, Cristina siguió un poco pero después todo el resto fue malo. El Peronismo hizo todo mal, Cambiemos hizo todo mal, para que hoy gobierne Milei con un celular, hizo una campaña y les gane a todos. Porque ha fracasado la dirigencia política, nos fue mal porque fueron malos dirigentes y dejaron el país como quisieron” “Los que estuvieron a cargo del Partido Justicialista se tienen que ir todos”.

“Hoy tenemos un Presidente que esperemos que le vaya bien, pero hay algunas promesas que todavía no fueron cumplidas”, pasó a ejemplificar que en “Enero fue el primer mes que se pagó más intereses al FMI que a los Jubilados y Pensionados, mal. A pesar de la promesa de dejar de emitir moneda porque era un fracaso, este gobierno emitió 6 mil billones de pesos”. “Nosotros con nuestra gente estamos padeciendo como nunca un ajuste tremendo, les doy algunos aumentos, en 2 meses el Presidente subió la nafta el 86%, alimentos 70%, medicamentos 170%, transporte 200%, luz 225%, gas 340%, eh paren que va hacer la gente si el sueldo no le aumentan!”. Desde la municipalidad el intendente explicó que hubo un incremento en los haberes y hasta un bono para que los empleados puedan viajar e ir al trabajo “es agobiante ver cómo se pierde trabajo día a día. La obra pública de todo el país está parada desde diciembre, esta es la realidad de lo que estamos viviendo. El que gobierna no es Milei, es parte de la casta” sentenció.

En cuanto a los medicamentos el jefe comunal confirmó que “voy asegurar que los medicamentos no falten en los hospitales durante todo el año, no nos va a faltar lo esencial. Imaginen cada familia, alimentos no se puede comprar, no se empieza el mes”.

“Los fondos que recauda el municipio no alcanza a comprar ni el 46% de lo que compró el año pasado, lo mismo le está pasando a cada familia y vecino. Tenemos un problema económico severo en el país y espero que esto se arregle”.

En su discurso el Intendente argumentó que “Hay que seguir avanzando sobre las cosas que hacen faltan” y además agregó que “Tenemos que levantar las esperanzas y las ganas y lo peor que nos puede pasar es caer en depresión, trabajemos, ayudémonos y que en esta gran crisis seamos parte de la solución”.

Como parte final, el primer mandatario de la comuna saludó por el Día Internacional de la Mujer, reconociendo el trabajo de las paceñas en todos los ámbitos, las autoridades entregaron un presente floral a las Concejales.

Estuvieron presentes el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Roque Caggiano, el secretario Ad Hoc Concejal Juan Manuel Ligo y los siguientes ediles: José Gabriel Arribillaga; Sandra Becerra; Manuela Isabel Cárdenas; Anabella Colli; Mercedes Beatriz Coronel; Nora Patricia Coronel; Gustavo De León; Roberto Denuchi; Mirta Díaz; Mariano Alberto González; Alexis Livora; Rosana Loreiro; Juan Manuel Mansilla; Lucas Menge; Facundo Pérez; Andrés Ramón Pino; Mónica Ramos; Mariela Roldán; Susana Ulloa y Jonathan Urquiaga.