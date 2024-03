“Pacto de mayo”: Legisladores al PRO le piden a Kicillof que se sume a la convocatoria de Milei

El planteo lo realizó el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El gobierno nacional convocó a un pacto entre las provincias argentinas para rediscutir la coparticipación federal, bajar los impuestos, reducir la presión impositiva y limitar los gastos del Estado.

En ese sentido, “los diputados y senadores del PRO de la provincia de Buenos Aires celebramos esta convocatoria y creemos que es fundamental para el desarrollo y el futuro de nuestra provincia”, manifestaron en un comunicado. “Es una oportunidad para transitar una Argentina distinta y esperamos que el gobernador Axel Kicillof confirme su participación y la anuncie en su discurso de apertura de sesiones”, señalaron.

Si Kicillof decide que la provincia de Buenos no sea parte del “Pacto de mayo”, los legisladores plantearon que “se perderá una enorme oportunidad para discutir una nueva Ley de Coparticipación, condenando a todos los bonaerenses a no recibir los recursos que les corresponden”. “Estamos ante un momento bisagra y no podemos permitir que la pelea partidaria o el sesgo ideológico condene a los 17 millones de bonaerenses”, añadieron.

“Rediscutir los recursos de la provincia de Buenos Aires nos convoca a todos. Los habitantes de cada ciudad y pueblo del territorio bonaerense son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y también de la nación argentina. Por eso, pedimos al gobernador Axel Kicillof que convoque a todos los intendentes y a todas las fuerzas con representación legislativa para decidir juntos cuál es el plan y la hoja de ruta que marcará el destino de la provincia de Buenos Aires a largo plazo. No es momento de especulaciones, tenemos que discutir y decidir qué provincia queremos”, concluye el comunicado.