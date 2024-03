Matzkin en el Concejo insistió en su pelea contra IOMA: “el empleado municipal tiene que tener la libertad de elegir su obra social”

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, llevó a cabo su primer discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante a menos de 3 meses de haber comenzado su gestión. En aproximadamente 50 minutos de elocución el intendente detalló todo lo realizado en estos pocos días, destacando y revalorizando al empleado municipal, el cual ha sido beneficiado con un aumento salarial marcado por la inflación y donde muchos han sido reconocidos pasando a formar parte de la planta permanente, cuando llevaban años de trabajo precarizado.

Acompañado por una intérprete en lengua de señas, el intendente Marcelo Matzkin comenzó agradeciendo al presidente del HCD, a los concejales de cada bloque que lo compone y remarcando que su objetivo es “buscar la unión de la política en Zárate”.

Asimismo, destacó el excelente trabajo de articulación realizado por todos los actores intervinientes, que fue clave para salir de la situación que dejó el temporal que azotó la ciudad en el mes de diciembre.

Continuando con el empleado municipal, el intendente dijo “el empleado municipal tiene que tener la libertad de elegir su obra social” en alusión a su proyecto para que cada uno de ellos pueda elegir su obra social, por sobre la obligación de aportar a IOMA.

La atención a los vecinos es algo que también destacó en su discurso anunciando que en pocos días los vecinos contarán con un portal para realizar sus reclamos “dentro de poco van a ver un Portal de Reclamos de los vecinos, donde podrán denunciar con el celular cualquier tipo de incidencia que el Municipio no le cumpla”.

Con respecto a las obras públicas destacó que “ayer comenzamos una en el barrio 6 de Agosto con fondos 100% municipales, estamos esperando cerrar los temas legales para terminar la de agua en Villa Massoni, que nos traba un tema de pliego”.

En cuanto al desarrollo económico Matzkin apuntó fuertemente a convertir al Partido en líder en la industria automotriz, con empresas que han demostrado su interés por instalarse acá. “Queremos que Zárate esté a la vanguardia de la industria automotriz. Tenemos las condiciones inmejorables” dijo.

En su discurso se refirió también, más allá de las licitaciones que están en marcha, a la tarea de bacheo que se lleva a cabo con maquinarias y empleados municipales destacando “el bacheo de más de 300 m2 realizado al día de hoy, gracias al esfuerzo municipal del área de Servicios Públicos” expresó.

En cuanto a la Salud dijo: “Nos falta muchísimo. Lo único que les voy a decir es que incorporamos 3 pediatras, médicos clínicos, infectólogos, especialistas en imágenes, farmacéuticos, diabetólogos y obstetras” que han hecho crecer la oferta de profesionales notablemente.

De Lima, Matzkin destacó la “puesta en funcionamiento de una bomba de agua en Calle 2 y 17 y a la próxima incorporación de una bomba y tanque de agua en el sector oeste de dicha ciudad” obras importantes para la ciudad.

Matzkin subrayó la realización de Cultura Celebra: “Llevamos la cultura al barrio. Cada 15 días. Hay un evento cultural donde los beneficiarios son los artistas locales, los foodtrucks, feriantes y por sobre todo la gente que va a disfrutar. Es un éxito absoluto” expresó

También habló sobre la reapertura del polideportivo para actividades deportivas, culturales y de capacitación: “El Polideportivo por fin se abrió a la actividad social”.

En materia de Seguridad revalorizó el crecimiento de la cantidad de vehículos puestos al servicio de la prevención: “Hoy es fácil toparse con un móvil de prevención urbana de la Municipalidad y faltan más salir a la calle. No entiendo como algunos no votaron la adhesión a la emergencia en seguridad, que un mes atrás pidió el gobernador de la provincia de Bs. As. Seguimos teniendo muchos hechos de inseguridad principalmente en la ciudad de Zárate”, afirmó.

En cuanto a la educación expresó que “El único Estado que está ayudando a los colegios para que retomen las clases es el Estado Municipal”, con por ejemplo el subsidio entregado a la Escuela 29, que había sido muy dañada durante la tormenta.

También destacó el transporte a la escuela de “El Tatú”, “siempre nos dijeron que no se podía, y hoy los chicos tiene el servicio de transporte público para llegar a la escuela” apuntó.

A modo de cierre, concluyó: “Pensemos que el país, la provincia están en crisis, el municipio también lo puede estar. Depende de nosotros, de la generosidad nuestra, de la amplitud política y de las prioridades que tengamos, que Zárate sea uno de los municipios que puede seguir haciendo obras. El que cree que sin el acuerdo político de todos nosotros el Municipio puede salir adelante, no entendió nada. Seamos inteligentes, dejemos la discusión política estéril, pongámonos la camiseta del municipio de Zárate, sentémonos las veces que nos tengamos que sentar y saquemos el Municipio adelante, porque si aprovechamos las crisis no nos para nadie”.