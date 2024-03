El gobierno de la Ciudad desaloja la feria ilegal en el acceso a la terminal de ómnibus de Retiro

El gobierno porteño lleva adelante desde esta madrugada un operativo de desalojo en la calle Carlos Perette, en el acceso a la terminal de ómnibus de Retiro. La calle estaba ocupada ilegalmente hace 5 años. Allí, entre la avenida Antártida Argentina y la calle Rodolfo Walsh, funcionaba una feria informal. Mientras Jorge Macri brindaba una conferencia de prensa en el lugar sobre el tema, una rata ganó la escena y generó un insólito episodio.

Tras el desalojo de la feria ilegal en Retiro, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, llegó a la calle donde se desarrolló el operativo y explicó: “No solo el espacio público estaba ocupado, sino que además se cometían ilícitos en torno a esta feria. Hemos encontrado computadoras de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, bicicletas que fueron robadas, que habían sido denunciadas, celulares, gomas de autos, repuestos de autos. La mayoría de eso es de un origen desconocido y muchas de esas cosas robadas y hasta denunciadas. Nosotros venimos trabajando desde que asumimos en recuperar el orden público, es nuestro objetivo y no vamos a cesar”.

El operativo se da en el marco del plan de reordenamiento del espacio público que la gestión de Jorge Macri impulsa desde que asumió. Tal como ocurrió en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle y en Plaza Congreso, el objetivo de uno de los principales ejes de la gestión es seguir ordenando los espacios públicos para mejorar la seguridad y la convivencia.

Además, el jefe de Gobierno indicó: “La mayoría de lo que acá se vendía era ilegal y nosotros no estamos dispuestos a convivir con una realidad, un espacio público ocupado ilegalmente, con formas de comercio que estén vinculados con el delito, aunque el último actor sea alguien bien intencionado es parte de una cadena de ilícitos y de robos. Acá se consumía y se vendía droga y eso es algo que no vamos a tolerar porque le hace mucho mal a todos los barrios”.

El operativo fue coordinado con 500 efectivos y personal de los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público, Seguridad y Salud. Participaron 260 efectivos de la Policía de la Ciudad, más personal de Ordenamiento Urbano e Higiene Urbana, del programa “Buenos Aires presente” y del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Para finalizar, el mandatario manifestó: “Todos ustedes saben las historias complejas que ha habido con gente que venía del interior en colectivos, o ustedes han querido mandar a un familiar de viaje al interior y tenían que hacer casi un operativo para llegar a la terminal de ómnibus. No es razonable vivir de esa manera. No podemos naturalizar vivir mal y con miedo. El Barrio 31 es una demostración de inclusión, de ayuda, de asistencia, desde la construcción de viviendas, la apertura de calles, la presencia de ministerios nuestros dentro de este barrio. Entonces no podemos tratar a todo el mundo igual. La inmensa mayoría quiere vivir bien y tranquilo. A los que quieran hacerlo, hay mecanismos formales para que puedan hacerlo”.

La feria informal de la calle Perette tenía una extensión de aproximadamente 300 metros y funcionaban más de 600 puestos donde se vendían todo tipo de productos, de procedencia desconocida. Se vendía mucho material del bronce robado en distintos barrios y también bicicletas y pertenencias robadas a los vecinos del Barrio Mugica. Además, por sus construcciones con materiales de chapa, hierro, maderas y en algunos casos de cemento, generaba espacios oscuros y focos de inseguridad.

En las reuniones mantenidas en el Centro de Gestión Participativa del Barrio Mugica y los encuentros con el cuerpo de consejeros y delegados, la feria que empezaba en el cruce de Perette con la avenida Antártida Argentina era un reclamo debido a la inseguridad que representaba para los vecinos y turistas que usan las terminales de trenes, ómnibus y la cercana de cruceros.

En el marco de la compleja situación que esta feria representaba, el día 3 de febrero el Ministerio de Seguridad realizó un operativo donde detuvo a 8 personas y recuperó computadores, bicicletas y teléfonos celulares robados.

Cuando comenzó el operativo había 22 personas durmiendo en los puestos. De ellos, un hombre y una pareja con un menor aceptaron los recursos ofrecidos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El resto, 16 hombres y mujeres con 3 chicos, se retiraron, ya que sostuvieron que tenían vivienda en el Gran Buenos Aires.

En el caso de los chicos, el Consejo de Niños y Adolescentes acompañó pero no fue necesaria la intervención porque una de las familias aceptó el ofrecimiento de alojamiento y las otras se retiraron a casas de familiares. No había niños solos ni tampoco niños sin adultos responsables.

Luego del operativo realizado por la Policía e inspectores, se va a realizar la puesta en valor de todo el espacio público. Se están retirando 180 toneladas de materiales que estaban montados como hierro, chapa, madera y cemento.

El show de la rata

Mientras Jorge Macri explicaba ante los medios de comunicación el operativo desalojo de la feria del Barrio 31, una rata apareció en medio del grupo de periodistas, lo que generó momentos de tensión, gritos y, porque no, algunas risas. Finalmente, el roedor terminó siendo devorado por un par de perros.

Tras el show de la rata, el Jefe de Gobierno porteño buscó continuar con las declaraciones del caso, y les pidió a cronistas y camarógrafos que se vuelvan a acomodar. “Ordenemos lo que desordenó la rata”, lanzó, con un dejo de ironía.