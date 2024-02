Milei a todo galope sobre su caballo Incitatus

El famoso equino del emperador Calígula, rodeado de extravagancias según cuenta Suetonio, el historiador y biógrafo romano, era un impetuoso caballo español que al igual que los gobernadores y legisladores actuales contaba con unos 50 sirvientes y asesores. Calígula no se cansaba de repetir que “mi caballo es más inteligente y noble que cualquier político”, como claro desprecio a todos estos y a las instituciones representadas por ellos, los que por no querer perder sus prebendas complotaban al unísono contra el emperador. Asesinado de 31 puñaladas por su propia guardia pretoriana el 24 de enero del 41, el emperador partió de este mundo no sin antes exponer y suprimir muchos de los privilegios de la casta romana.

¿Los idus de marzo de Julio Cesar? ¿Juicio o muerte política?

Este viernes 1 de marzo se inaugurarán las sesiones ordinarias del Congreso, en un horario estratégico fijado para las 21 horas, en donde gran parte de las familias argentinas se encontrarán en sus hogares. Lejos de convertirse en los idus de marzo, donde gobernadores y legisladores complotan y amenazan con una destitución presidencial mediante un juicio por insania, que nada tiene que ver con un diagnóstico clínico sino político, el presidente abrirá las sesiones ordinarias en medio de un “reality show” a la altura de la calidad de los legisladores con que cuenta la patria, un espectáculo gratuito que concitará uno de los mayores rating del momento, en donde el presidente, como dice CFK, redoblará su apuesta contra todo lo que él considera casta.

¿The show must go on, o el show debe continuar porque las encuestas lo permiten?

La consultora Giacobbe afirma que el 62,4 por ciento de los encuestados aseveran que Milei debe cumplir con sus 4 años de mandato. Asimismo, el presidente goza de un 54,7 por ciento de imagen positiva. En igual sentido la consultora de Federico Aurelio -Aresco- muestra similares guarismos, entre otras que van en igual sentido.

Quizás sean estos números lo que hagan que Milei siga con la estrategia de un ataque constante hacia aquellos sectores que él considera que son los únicos responsables de esta catástrofe nacional, en donde hay casi un 60 por ciento de pobres y similar número de analfabetos. Por otro lado, la dirigencia que hoy cuestiona a Milei, a tan solo 71 días del comienzo de su mandato presidencial , es resistida también por aquellos a quienes la sociedad acusa de haber mirado hacia otro lado, como asimismo de haber sido cómplices y coautores de este tétrico escenario que posibilitó que Milei fuera electo presidente.

Instituto Tavistock de Londres: Marx y su teoría de los conflictos perpetuos

El Instituto Tavistock, fundado en 1921 y luego financiado por su utilidad por la Fundación Rockefeller en 1947, tuvo como objetivo “fragmentar a la población utilizando practicas sociológicas estudiadas que tienen como objetivo enfrentar a unos contra otros, a una raza contra otra, los derechos de las mujeres contra la opresión de los hombres, pobres contra pobres, entre otros, para después subdividir a estos grupos en categorías todo en provecho de una elite que gobierna el mundo”.

Así, los políticos que aparecen en el escenario no son los anónimos y bien intencionados sino es una elite o casta que los grupos de poder se encargan de instalar y promover para que solo ellos lleguen suprimiendo el poder de elección del pueblo, obligándolo a optar siempre por el “supuesto” mal menor. En algún momento la opción impuesta fue Mauricio Macri, quien se prestó al endeudamiento para favorecer la fuga de capitales. Sergio Massa también ha sido otro ejemplo de ello, en donde hace días anunció que formará parte y se incorporará al peor fondo buitre, Greylock Capital, grupo carroñero que se hizo multimillonario con el default de la Argentina en 2002 y en la reestructuración de la deuda privada liderada por Martín Guzmán en 2020, durante el gobierno de Fernández-Fernández.

En este escenario actual, la sociedad argentina se ve inducida de ex profeso por el poder político de todos los colores y partidos, los que mediante su accionar someten a la población en un estado de conflicto continuo. Marx, en su teoría de los conflictos perpetuos, dice que “el conflicto lleva no sólo a relaciones siempre cambiantes dentro de la estructura social existente, sino que todo el sistema social sufre una transformación a causa del conflicto”.

Entonces como se podrá apreciar, cuando no hay respuesta o solución económica ni bienestar para la población, la solución de toda la corporación política es el conflicto, pero la radicalización de la sociedad debe ser una excepción temporaria y no la regla.

Opinión de Victorio Pirillo

Titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López