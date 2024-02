Alessandrini: “En Vicente López los gremios y el Municipio tenemos dialogo permanente, por eso logramos este aumento”

Buenas noticias para los municipales de Vicente López, que para el período de febrero a mayo tendrán un 80 por ciento de aumento salarial. Fabián ‘Moncho’ Alessandrini, titular de ATE Zona Norte, conversó sobre este tema con SM Noticias, y destacó el buen diálogo entre el Ejecutivo y los gremios con representación entre los trabajadores comunales, el suyo y el Sindicato Municipal. El dirigente sindical, además, fue muy crítico del contexto económico generado por las medidas del gobierno libertario.

“En los próximos días, cuando cobremos nuestros salarios, el aumento va a impactar. Es un 80 por ciento en total, con un 40 por ciento en febrero, 20 en marzo, y 10 por ciento en abril y otro 10 en mayo. Pero lo más importante es que acordamos, en el mes de mayo, volver a juntarnos con el ejecutivo para discutir el aumento para los próximos meses”, dijo Alessandrini respecto del acuerdo salarial en Vicente López.

“Celebramos que el gobierno municipal de Vicente López entienda la situación del país, y que nos enfrentamos a un año que será diferente a otros. Entendieron que es necesario que la paritaria de este año sea de esta manera, una paritaria que prácticamente está abierta, con un acuerdo por unos meses y con un monitoreo mensual”, agregó. “En Vicente López los gremios y el Municipio tenemos dialogo permanente, por eso logramos este aumento”, remarcó.

“Los trabajadores municipales, y el conjunto de los trabajadores, entendemos que es fundamental derrotar la política económica y general del gobierno de Javier Milei. Si no cambian las políticas vamos rumbo a un desastre”, continuó el titular secretario general de ATE Zona Norte. “Estamos frente a un gobierno nacional que todo el tiempo quiere imponer sus ideas, de manera autoritaria, y que no quiere discutir nada con nadie. Es un gobierno que pone en riesgo el funcionamiento de la democracia. Es lamentable que hoy estemos viviendo esto a 40 años de la recuperación democrática”, lanzó.

“Todos los días aumenta la pobreza, y cuando este gobierno habla de ajustar lo que único que hace es ajustar los ingresos de todos los argentinos y argentinas”, sostuvo. Y añadió: “Para decir que nuestros aumentos son buenos, es clave derrotar la política del gobierno nacional. En Vicente López pudimos conseguir el mejor aumento, pero con el contexto económico de aumentos que genera el gobierno nacional, es imposible que alcance”.

Por otra parte, ‘Moncho’ comentó que “este lunes hubo un paro nacional de ATE, y desde el gremio estamos impulsando que haya un nuevo paro nacional de todas las centrales obreras”. “Necesitamos derrotar la política económica del gobierno de Javier Milei, reiteró, y planteó que este “es un gobierno que vino para licuar nuestros salarios y quitarnos derechos”.

“Miles de estatales del Estado nacional se han quedado sin trabajo, y amenazan con despedir a muchos más, por ejemplo, con cierre del INADI. Por eso la jornada de este lunes fue frente a ese organismo, para expresar el rechazo del gremio a su cierre”, dijo. “Estamos dispuestos a discutir el funcionamiento del Estado, pero para nosotros es muy claro que un país no funciona sin Estado, como plantea este gobierno”, afirmó.

“Estamos peleando en defensa propia, no estamos en contra de nadie. Defendemos nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo” prosiguió el gremialista, y opinó que “este es un gobierno mentiroso, porque hay que recordar que el ciudadano los eligió porque siempre el discurso fue que el ajuste no lo iba a pagar la gente, y eso no está pasando”.

“Recordemos que el presidente en campaña dijo muchas veces que los aumentos de servicios y transportes se iban a dar cuando mejoren los niveles de los salarios, y hoy vemos que eso es mentira”, lanzó. “No le interesan mejorar los salarios, al contrario, los quieren a la baja, y quieren más desocupación para disciplinar y generar miedo”, declaró, y cerró: “Cuando querés que todo lo que regule el mercado, las grandes mayorías pierden”.