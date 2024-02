Matzkin vs. IOMA: ¿A dónde irán los millones de pesos que aportan para su salud los municipales de Zárate?

La Unión del Personal Civil de la Nación construye un megasanatorio en terrenos que pertenecieron a la Cooperativa Martín Fierro, en Zárate. Al mismo tiempo, el Concejo Deliberante aprobó por 11 votos un proyecto enviado por el intendente Marcelo Mazkin -Pro- de desafiliación masiva del los cargos electivos municipales a la obra social bonaerense IOMA. ¿Que nexos unen a la iniciativa del gobierno municipal con la llegada de UPCN?.

“Detrás de todas las acciones que se toman intempestivamente hay intereses que tienen que ver más con el sector privado que con el bien común”, entiende el delegado de IOMA en Zárate, Tomás Barletta, quien contó que dos distritos tomaron la misma medida “en beneficio de obras sociales y prepagas amigas, como es el caso de Capital Sarmiento o San Nicolás, comuna que pasó de pagar 9 millones de pesos a 46 millones a una empresa de medicina privada”.

“Hay que preguntarse quiénes son las personas que están atrás, para recibir estos pagos multimillonarios”, agregó el funcionario.

Barletta detalló que en el plazo de 60 días, el Ejecutivo Municipal elevará una propuesta para “sacar IOMA a la totalidad de los empleados municipales”. Por ahora, solo el intendente y los concejales podrán pasarse a otra obra social, o prepaga.

La situación es desigual, ya que “el intendente gana 4 millones de pesos”, y puede afrontar un descuento mayor para cobertura médica, no así “un trabajador del corralón, que con un salario de 220 mil pesos, hoy aporta 10 mil pesos por mes con cobertura para él, su esposa y su hijo con discapacidad, al que IOMA le cubre más de 200 mil pesos en medicación”.

El referente insiste con que los trabajadores municipales de Zárate no podrán llegar a pagar cobertura médica privada, y explicó que, de avanzar la iniciativa del intendente Matzkin, los empleados que opten por IOMA deberán pagar por cápita, y no por grupo familiar, lo que duplicará, triplicará o cuadriplicará el valor de la obra social.

“De existir una patología previa, una discapacidad, o si transita un tratamiento, ninguna obra social va a tomar a ese trabajador, IOMA sí está obligada a hacerlo”, subrayó el delegado, quien enumeró distintas acciones de la obra social como la inauguración de la oficina en Lima, la apertura de un policonsultorio, y un inminente convenio con la clínica Santa Clara.

“Estamos trabajando para mejorar la calidad prestacional, mientras el intendente no trabaja en aumentar la cantidad de efectores de salud”, lanzó Barletta. “Tienen que venir médicos de Rosario, San Nicolás o Capital, mientras nuestros jóvenes se van a estudiar medicina y no eligen su ciudad para trabajar, porque no tienen donde”.

Al respecto de la construcción de un megasanatorio que lleva adelante UPCN en terrenos que pertenecieron a la Cooperativa Martín Fierro, de la cual Enrique Matzkin -padre del intendente-, fue presidente y síndico entre 1994 y el 2003, el responsable local de la mutual provincial insistió con que “hay intereses privados que, cuando encuentran amigos en el poder, priman frente a los intereses colectivos de los trabajadores”.

“Posiblemente haya intencionalidades políticas, y gente a la que quieren beneficiar, y todo esto a costillas del trabajador municipal, del que menos gana, con un presente que día a día está más complicado”, sostuvo el delegado, quien, reconociendo que la obra social que representa “es absolutamente mejorable”, hoy garantiza una cobertura médica al alcance de todos.