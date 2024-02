El intendente de Zárate anunció que el Municipio garantizará el transporte a la Escuela Agraria de El Tatú

Este viernes, en conferencia de prensa, el intendente Marcelo Matzkin confirmó que el Municipio garantizará el servicio de transporte para los alumnos que asisten a la institución educativa rural.

El mismo, será totalmente gratuito para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad económica de abonar un transporte privado.

“Estoy muy contento y satisfecho de poder materializar algo que nosotros reclamábamos y ahora nos tocaba la responsabilidad de dar la solución, que es lo que siempre dijimos que lo íbamos a hacer y hoy lo estamos anunciando, que es garantizar el transporte a El Tatú” comenzó diciendo el intendente.

“Garantizamos el transporte a El Tatú con cuatro micros que serán operados por el Sistema Integrado de Transporte (SIT), que es una empresa del Estado Municipal que, a diferencia de antes, los operaba por licitación un privado” explicó Matzkin.

El intendente también detalló que habrá dos servicios de línea con tarifa estudiantil hacia la Escuela Secundaria Agraria Carlos Von Bernard: “Habrá dos colectivos especiales para los 96 chicos que tengan menos ingresos y que necesiten ir a El Tatú y dos recorridos de línea con finalización en El Tatú, con boleto de 0,10 y 0,50 centavos para primaria y secundaria respectivamente. Una familia antes pagaba más de 30 mil pesos por mes por este servicio”.

Serán cuatro micros para el horario de ingreso escolar y para la vuelta de los alumnos que salen de la escuela a las 15 y 17 hs, es decir, estarán garantizados los micros tanto del servicio especial como de línea.

“Tener un inicio de clases donde no estemos discutiendo el transporte a El Tatú, que es algo que siempre sostuvimos que la escuela agraria tiene que tener un transporte público, ahora lo tiene y es para nosotros una gran noticia. Lo vinimos trabajando entre todos, junto al Consejo Escolar, el SIT, autoridades y padres. No corre riesgo el inicio de clases, no se van a quedar sin ir”, manifestó.

Por último, remarcó que el servicio especial será para aquellos alumnos que tenían un subsidio por parte del Municipio, el servicio normal podrá ser utilizado por alumnos, docentes y vecinos (priorizando siempre a los alumnos).

Por su parte Úrsula Kerbs, del Centro de Estudiantes de El Tatú, agradeció emocionada destacando que “esto es un gran logro para todos, fueron muchos chicos que se fueron, muchos compañeros que estaban ahí sentados con nosotros y que no podían pagar el transporte privado y que hoy se de esto, de que un transporte público llegue a una escuela pública, la única técnica agropecuaria que hay en Zárate, que el chico pueda elegir ir a El Tatú es gran logro, y es por lo que nosotros luchamos, y en dos años vimos como se fueron un montón de chicos porque sus familias no podían pagar el transporte privado, así que agradecer y esta es una buena noticia para los chicos que van a empezar ahora”.

También asistieron a la conferencia la presidente del Consejo Escolar, Micaela Medina, y el Gerente General del SIT, Ricardo Cencioni, quien brindó detalles de cómo funcionará el servicio.