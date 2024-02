El Sindicato Municipal de Vicente López elevó una propuesta salarial a la Intendencia

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, que conduce Victorio Pirillo, elevaron una propuesta salarial al Ejecutivo local para su evaluación. “Lo más acertado seria acordar un aumento que equipare en esta etapa la inflación de enero y febrero, y a partir de marzo establecer un mecanismo de incremento salarial mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor”, señalaron en un comunicado emanado desde el gremio.

“Como es costumbre de este sindicato, se trabaja en la elaboración de distintas propuestas. Teniendo presente datos oficiales como los hemos tenido en cuenta con gobiernos de otros signos políticos de los que resulta que en el mes de enero del 2024, el Índice de Precios al Consumidor -que mide la variación de los bienes y servicios representativos del gasto del consumo de hogares- mostró un aumento del 19,4% mensual. Con esta variación se registra una desaceleración de 6,1% confrontado a los datos registrados respecto de los porcentuales publicados por el INDEC en diciembre de 2023”, explicaron en el envío de prensa.

Asimismo, ejemplificaron que el aumento mensual de enero de 2024 es de 19,4%; el acumulado de enero 2024 es de 19,4%; y el aumento anual proyectado es de 250,7%.

“Hace semanas y no recién ahora, como es sabido, que los delegados del gremio vienen trabajando y analizando distintas temáticas que abordan la cuestión del salario y la necesidad de recomponerlo para los trabajadores activos y jubilados. Del análisis surge hasta hoy, y así se lo hemos hecho saber a la Intendencia mediante nota elevada en los primeros días de enero y oportunamente publicada, que la inflación iba a ser de casi alrededor del 25%, y que la misma iba a seguir manteniéndose alta en los meses subsiguientes. Es así que los delegados del gremio para ese entonces ya habían proyectado 25% en enero, 21% en febrero, 19% en marzo, 8% en abril y 7% en julio. Obviamente, todo estos guarismos analizados bajo esta tendencia y mecánica que el gobierno actual hasta hoy impone”, continúa el texto.

“El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López está convencido que en un contexto de alta inflación es altamente necesario estimular ámbitos de acuerdo y coordinación salarial, llevando adelante una política que logre acordar ingresos en blanco en el marco de un programa de estabilización, que si bien como siempre pueda ser discrepante o discorde civilizadamente y respetando los carriles que otorga nuestra Constitución y la democracia, arriben acuerdos favorables al sector de trabajo en esta situación tan excepcional, más allá de la recesión profunda que no se modifica desde un sindicato o un municipio”, aseguraron.

“Según refieren datos oficiales, el gobierno saliente entregó su gestión con una inflación del 211,4% al final del 2023, siendo los valores más altos registrados en las últimas 3 décadas. Este nuevo gobierno presidido por Javier Milei denota un momento en donde la macro economía tiene graves desequilibrios aunque desde nuestro punto de vista son usados de manera exagerada para aplicar medidas de ajustes ortodoxas, acompañadas por recetas devaluatorias que generan la caída de los ingresos de las personas como así también la actividad económica del país con el único objetivo de llegar a marzo en donde a nuestro entender se registrará una fuerte caída del salario real, menor déficit fiscal y sobre todo acumulación de reservas, estando este sindicato en desacuerdo con el costo que dicha práctica genera en el sector del trabajo. Tampoco estamos de acuerdo con las expresiones de Máximo Kirchner, quien declaró, “los gremios deben avanzar sobre la obtención de sumas no remunerativas “, en vez de aumentos en blanco. El diputado no hace distinción entre una paritaria, donde no se discute un bono Navideño, el que sí es facultad del empleador otorgarlo, sino algo mucho más profundo cual es el aumento salarial que impacte sobre el básico del sueldo y bonificaciones, entre otros ítems, haciéndose extensivo a todos los jubilados, fortaleciendo también al IPS”, analizaron los delegados del gremio municipal de Vicente López.

“Estas posturas agravian un fallo de la Corte Suprema de la Nación -cervecería Quilmes año 2014- en donde la Justicia se pronunció en contra respecto de la informalidad que implican las sumas no remunerativas. Asimismo esa postura lesiona los convenios de la OIT que van en el mismo sentido”, consideraron. Y añadieron: “La excepción en sí no puede ser la regla pues, de esa forma, ¿cuántos estados de necesidad y urgencia harán falta para que la letra de la Constitución termine siendo letra muerta?”.

“Dado las argumentaciones expuestas, proponemos y entendemos que para esta coyuntura lo más acertado seria acordar un aumento que equipare en esta etapa la inflación de enero y febrero, y a partir de marzo establecer un mecanismo de incremento salarial mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC además de un plus compensatorio por inflación”, propone Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.

“Estamos persuadidos que esta mecánica llevará tranquilidad a los hogares de todos los trabajadores municipales tanto activos como pasivos y librará también a la intendencia de la presión de tener que acordar incrementos que dada la volatilidad de la política actual hacen imposible proyectar a 12 meses”, concluye el comunicado.

Cabe mencionar que, desde la entidad que tiene como secretario general a Victorio Pirillo, explicaron que la intendenta Soledad Martínez recepcionó distintas propuestas, instruyendo a sus funcionarios para que estos evalúen distintas posibilidades que lleven alivio al sector del trabajo. Los municipales están a la espera de la respuesta.