Sujarchuk definió cambios en el gabinete municipal de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk definió nuevos cambios en el gabinete con el objetivo de seguir potenciando áreas estratégicas del distrito y encarar su tercer mandato al frente de la Municipalidad de Escobar.

Así, la subsecretaria de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos, Rocío Fernández, pasará a desempeñarse como secretaria de Seguridad y Prevención Comunitaria. Por su parte, Andrés Brandani, ex subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, asumirá como nuevo secretario de Producción.

De esta manera, las 12 Secretarías del Ejecutivo Municipal quedan encabezadas por Beto Ramil, a cargo de la Secretaría General; Pablo Ramos, en Gobierno; Edgardo Kutner, en Hacienda; Juan Manuel Ordóñez, en Salud; Diego Benítez, en Planificación e Infraestructura; Verónica Sabena, en Planificación Territorial y Espacios Públicos; Nicolás Gaytan, en Legal y Técnica; María de los Ángeles Goñi, en Desarrollo Social; Graciela Cunial, en Contravencional; Pablo Giordano, en Ingresos Públicos; y los recientemente designados Brandani, en Producción, y Fernández, en Seguridad y Prevención Comunitaria, junto con la Coordinación General de Relaciones Institucionales, a cargo de Ariel Lovizio.

En este nuevo mandato Ariel Sujarchuk redujo un 17,5 por ciento el costo de cargos políticos. Por otra parte, desde su primera gestión, el distrito creció en servicios sin aumentar las partidas destinadas a salarios municipales. Por el contrario, esa incidencia fue bajando progresivamente desde 2016, cuando el 52,17 por ciento del presupuesto era destinado a ese fin, mientras que en 2023 el porcentaje fue del 34,43 por ciento.

Más allá de los secretarios, también hubo cambios en otras áreas de la gestión. En ese sentido, Carolina Sabarotz será la nueva subsecretaria general del Municipio, luego de desempeñarse como subsecretaria de Hábitat y Vivienda. En este cargo quedará Luciana Alonso, ex directora en la Secretaría de Conocimiento de la Nación y ex directora de Empleo de Escobar. La doctora Natalia Wolaniuk, ex subsecretaria de Promoción y Desarrollo de Capacidades para la Economía del Conocimiento de la Nación y ex secretaria Contravencional del Municipio, será la subsecretaria de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Nicolás Serruya quedará al frente de la Subsecretaría de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos, mientras que Guillermo Ponnefz será el nuevo subsecretario de Salud.

Además, Juan Carlos “Chicharra” Toledo asumirá como director del área de Transporte; Gabriel Pérez será titular de Defensa Civil; Jorge Rosa se desempeñará como director de Migraciones; Paula Jacquemin será directora de Derechos Humanos; y Mariel Noguera, directora de Políticas de Género y Diversidad.

A la designación en el área de Salud del subsecretario Ponnefz se suman Carolina Guida, como directora general de Hospitales; Antonella Gignone, como directora Hospital Municipal Néstor Kirchner; Miriam Pierotti, en la Unidad de Diagnóstico Precoz de Ingeniero Maschwitz; Florencia Vallejos, como administradora del Hospital del Bicentenario; Patricia Durán, como administradora del Centro de Atención Primaria de la Salud “Raúl Protta”; y Ronal Marzocchi, como administrador del futuro Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Stone.

Además, la coordinación de las Unidades de Gestión Comunitarias tuvieron los siguientes cambios, se suma Yanina Arredondo para formar la dupla con Andrea Cotignola en la Unidad de Gestión Comunitaria 2 de Belén de Escobar; Mariela Torres, en dupla con Mónica Díaz, en la Unidad de Gestión Comunitaria 4 de Belén de Escobar; Jesús Uriona, en dupla con Natalia Castaño, en la Unidad de Gestión Comunitaria 6 de Belén de Escobar; Fabián Pereyra, en dupla con Pedro Espinoza, en la Unidad de Gestión Comunitaria 25 de Belén de Escobar; Norma Bretón, en la Unidad de Gestión Comunitaria 7 de Belén de Escobar; Lourdes Trejo, en dupla con Diego Paya, en la Unidad de Gestión Comunitaria 18 de Garín; Julio Dueri, en dupla con Silvia Riedel, en la Unidad de Gestión Comunitaria 19 de Garín; Cecilia Coulón y María Toretta, nueva dupla en la Unidad de Gestión Comunitaria 21 de Garín; Carlos Cardozo, en dupla con Carolina Abregú, en la Unidad de Gestión Comunitaria 24 de Garín; Cristina Pucheta, en dupla con Cristian Romano, en la Unidad de Gestión Comunitaria 9 de Matheu; Gustavo Castaño en la Unidad de Gestión Comunitaria 12 de Ingeniero Maschwitz; Jonathan Arriagada, en dupla con Claudio Pérez, en la Unidad de Gestión Comunitaria 14 de Ingeniero Maschwitz; Julián Alegre, en dupla con Nazarena Rothlisberger, en la Unidad de Gestión Comunitaria 16 de Maquinista Savio; y Leandro Rane, en dupla con Claudio Agusti, en la Unidad de Gestión Comunitaria 26 de Loma Verde.

Por último, se produjeron algunos cambios en los distintos equipos de trabajo. Por ejemplo, María José Verni será directora del polideportivo de Ingeniero Maschwitz; Juan Gastañaga director de la Dirección Operativa Territorial del Paraná; Facundo Dispurio y Jorge Caballero serán responsables de la Dirección Operativa Territorial de Ingeniero Maschwitz; Carlos Graizzaro se sumará al área de Escobar Sostenible; y Ezequiel Navarro a la coordinación del microestadio de Maquinista Savio.