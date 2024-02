SM Noticias accedió a las cámaras que permiten a la fiscalía avanzar con la reconstrucción del crimen del hincha de Chacarita Jorge Durán, quien murió en la noche del sábado tras ser herido con un ar blanca durante una pelea de dos facciones de la barrabrava “tricolor”.

⚫⚪🔴 Así fue el crimen del hincha de Chacarita: Datos sobre la investigación https://t.co/fM1mcXY78B pic.twitter.com/GSzGotFT1l — SM Noticias (@SMnoticias) February 5, 2024

Si bien aún no hay detenidos aun por el hecho y la causa se encuentra en etapa investigativa, este medio accedió a información que apunta a un sujeto del barrio 9 de julio, de Villa Ballester, quien tendría nexos con lideres de la barra “funebrera”. No obstante, fuentes aseguran que la persona señalada no sería quien apuñaló al Durán.

Asimismo, este diario digital accedió a las imágenes aportadas por las cámaras internas del club ubicado en Villa Maipú, San Martín, con las que cuenta la fiscal Gabriela Disnan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial de San Martín, quien caratuló el hecho como “homicidio”.

Las facciones de la barra de ‘chaca’, ‘La Famosa Banda’ y ‘Somos familia’, se disputan el poder desde hace tiempo, y este sábado, en una feroz refriega en pleno estadio, mientras se disputaba un encuentro frente a Deportivo Maipú de Mendoza, la rivalidad terminó trágicamente.

La justicia trabaja junto a autoridades policiales y el APREVIDE para tratar de esclarecer los hechos.

Según se ve en el video, que desmiente imágenes difundidas inicialmente que correspondía a un hincha en estado de ebriedad, Durán fue asistido por varios simpatizantes hacia las adyacencias del estadio, frente a la mirada serena de efectivos policiales. Posteriormente, trasladado al hospital Belgrano, murió a razón de la herida recibida en el pecho.

“El personal de Infantería no tuvo intervención alguna , sin utilizar gases ni escopeta”, da fue el parte policial, lo que queda claro según las imágenes a las que accedió SM Noticias. Tampoco se aprecia presencia de personal de seguridad privada.